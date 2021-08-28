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28.08.2021 07:15
Рубрика: Общество

Врач рассказала, от какой еды стремительно растет жир на животе

Текст: Оксана Грибанова

Медики перечислили популярные продукты, увеличивающие количество висцерального жира. Того самого, что накапливается вокруг внутренних органов. Часто глубинный жир в организме выдает объемная талия.

"Из-за расположения этого жира он может физически оказывать давление на окружающие органы и потенциально вызывать проблемы со здоровьем", - отметила доктор Мелисса Рифкин. Ее цитирует газета "Московский комсомолец".

Фото: iStock
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По словам специалиста, количество висцерального жира растет из-за недостаточного сна, хронического стресса, малоподвижного образа жизни и, самое главное, неправильного питания. Причем некоторые продукты провоцируют "стремительный рост глубинного жира".

Среди них: транжиры из фастфуда, жареного и десертов, а также рафинированные или переработанные углеводы, которые встречаются в большом количестве в сладком и выпечке.

"Известно, что этот тип углеводов сам по себе вызывает воспаление и часто связан с абдоминальным жиром", - подтвердила Мелисса Рифкин.

Отмечается, что некоторые привычки могут свести все усилия по похудению на нет. Так, ассоциируется с образованием абдоминального жира алкоголь. Потребление спиртного "может вызвать воспаление, негативно повлиять на печень и вызвать избыток жира в брюшной полости", уточнила доктор.

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