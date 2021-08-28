Врач рассказала, почему при приеме пищи надо отключить гаджеты

Эмоциональный фон очень важен для пищеварения во время еды. Не стоит "заедать" тревогу или перекусывать на бегу, что может привести к неправильному усвоению пищи.

"Желательно садиться за стол и не отвлекаться на что-то, то есть убрать гаджеты, выключить телевизор. Также не стоит читать что-то и получать информацию во время еды. Максимум допускается легкая светская беседа", - сообщила aif.ru врач-диетолог клиники Института питания РАМН Юлия Панова.

Принимать пищу нужно только когда хочется поесть, а не просто так, от скуки, а вставать из-за стола следует, ощутив чувство насыщения.

"Пища для человека должна быть сродни сну. Мы же выделяем время, чтобы хорошо поспать на кровати, на удобном матрасе, укрывшись одеялом, положив голову на подушку. Так же должно быть и с процессом принятия пищи. Это должно стать определенным ритуалом", - говорит Юлия Панова.