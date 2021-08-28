Вышел трейлер финального сезона "Голиафа"

Скоро - менее чем через месяц - на Amazon выйдет четвёртый сезон отличного сериала "Голиаф", который, увы, станет последним.

В нём юристы Билли Макбрайд (Билли Боб Торнтон) и Пэтти Солис-Папагиан (Нина Ариадна) противостоят новому врагу - влиятельной компании, подозреваемой в незаконном обороте опиоидов.

В новом сезоне к касту проекта присоединятся Дж.К. Симмонс и Брюс Дёрн, которых мы можем увидеть в свежевыложенном трейлере.

Премьера всех восьми заключительных эпизодов - 24 сентября.