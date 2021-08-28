WP: Талибы попросили США оставить дипломатов в Афганистане

Представители движения "Талибан" (запрещено в России) попросили Вашингтон сохранить дипломатическое присутствие США в Афганистане после 31 августа.

"Они хотят, чтобы посольства оставались открытыми. В конечном счете, разумеется, это решать не "Талибану". Это решение, которое должны будем принять мы, отталкиваясь от главного приоритета - безопасности американских должностных лиц", - сказал руководитель пресс-службы американского госдепа Нед Прайс. Его слова приводит газета The Washington Post.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не собираются оставлять дипломатов в Афганистане. "Я не думаю, что мы сделали какие-либо другие выводы", - добавила она.

Сейчас американские военные контролируют аэропорт Кабул и координируют усилия по эвакуации из республики иностранцев и местных жителей, которые с ними сотрудничали и опасаются преследования. Многие западные страны уже объявили о завершении эвакуации, американцы все еще продолжают операцию. Также сообщалось, что в главную воздушную гавань Афганистана прибыли все американские дипломаты с семьями - почти 4000 человек.

Напомним, 15 августа талибы захватили власть в стране и попросили иностранных военных покинуть территорию республики до 1 сентября. Если это требование не будет выполнено, талибы пообещали "изменить подход" к находящимся в Афганистане гражданам других государств.