Захарова призвала Запад к честному анализу случившегося в Афганистане

Страны Запада сейчас стремятся переложить с себя ответственность за происходящее в Афганистане, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При том, что все случившееся можно было спрогнозировать по кризисам в Ливии и Сирии.

"Удивительно наши западные партнеры формулируют свое отношение к этой ситуации​​​. - заявила Захарова в эфире канала "Соловьев Live" на Youtube. - Они формулируют таким образом, что "из сложившейся ситуации надо сделать выводы". Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнеров было за последние 10, 15, 20 лет. У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится".

Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала Запад о последствиях "насильственной демократизации" афганского общества. И теперь мы видим результаты случившегося.

"Нужно начать не с переваливания ответственности, - подчеркнула Захарова. - А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась".