Нидерландские журналисты признали, что при полетах над территорией востока Украины в 2014 году существовал определенный риск, который в итоге привел к человеческим жертвам, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат указала на статью в нидерландской прессе, в которой журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов и сравнивают текущую ситуацию в Афганистане и обстановку на востоке Украины в 2014 году.

"Эксперты из Нидерландов полагают, что в настоящий момент риска случайного уничтожения голландского гражданского воздушного судна в небе над Афганистаном нет. Зато такой риск был на Украине 7 лет назад и, к сожалению, привел к человеческим жертвам", - цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, речь идет о материале голландских журналистов, изначально проявивших большое расположение к киевскому режиму. "Но время все расставляет на свои места", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) практически сразу после своего прихода к власти 16 августа 2021 года, обратилось с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство Афганистана.

"Поддерживаемые демократическим Западом власти Украины, которые вовсю с 2014 года вели боевые действия у себя на востоке страны, и не думали этого делать", - заявила Захарова.

Напомним, Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек.