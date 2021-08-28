ZVONKO GROUP займет пятую часть рынка российского музыкального стриминга

Управляющая компания объединила крупнейшие российские лейблы, издательства и перезапустила российскую платформу доставки музыкального контента на витрины.

Управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов представил новый музыкальный конгломерат на Российской креативной неделе в Москве. "ZVONKO консолидировала тех национальных игроков, которые показали свою профпригодность в последние пять лет, когда российский музыкальный рынок трансформировался в рынок музыкального стриминга. Каждый пятый трек, который стримится в России, принадлежит компаниям, вошедшим в ZVONKO GROUP", - сказал Коннов.

В ZVONKO GROUP вошли старейшие и самые успешные российские музыкальные компании: лейбл "Первое Музыкальное", Национальное Музыкальное Издательство, студия "Союз", SOYUZ MUSIC, Effective Records. Кроме того, к группе присоединились цифровой дистрибьютор FreshTunes и один из крупнейших музыкальных YouTube-каналов StarPro.

Важная составляющая нового отраслевого гиганта - единственный российский агрегатор контента, доставляющий музыку до цифровых витрин, ZVONKO digital (действует под названием Национальный цифровой агрегатор). Благодаря сервису российские компании могут выкладывать контент на более чем 150 цифровых витринах в разных странах мира. Осенью сервис будет представлен в обновленном виде с множеством дополнительных функций.

Благодаря объединению бэк-офиса - финансовых, юридических, отчасти маркетинговых служб - лейблы, вошедшие в ZVONKO, смогут сосредоточиться на творческих задачах: еще лучше искать артистов и помогать им добиваться успеха. "Порядка 30 тысяч новых треков выкладываются ВКонтакте еженедельно. В ситуации переизбытка контента все более критическим становится вопрос качества. Объединение позволит лейблам высвободить ресурсы и сосредоточиться на содержании, на artist services. Причем речь не об олдскульном продюсировании, когда артиста стригут, красят, одевают и заставляют петь в определенном стиле, а именно о партнерстве, помощи музыкантам в развитии их талантов", - сказал Коннов.

Помимо производства контента ZVONKO GROUP будет заниматься менеджментом, продвижением, дистрибуцией, содействием в управлении авторскими и смежными правами. Таким образом в одной коммерческой структуре будут аккумулированы все составляющие музыкального бизнеса. Дмитрий Коннов напомнил, что Россия чуть ли не единственная страна с развитой музыкальной индустрией, не имевшая до поры большого национального игрока, того, что называют словом "мейджор". ZVONKO органически займет эту нишу, при этом сами лейблы сохранят самостоятельность и самобытность. "Лейблы никто не загоняет в рабство. Наоборот, у них будет больше возможностей работать с музыкальным контентом. Те вещи, которые можно консолидировать, мы объединим, а те, которые специфичны, оставим независимыми", - отметил управляющий партнер ZVONKO GROUP.

Член совета Российского музыкального союза, председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев сказал, что объединение сильнейших игроков позволит ZVONKO GROUP успешно конкурировать с теми, кто до поры пользовался разрозненностью российского музыкального бизнеса: "Объединение позволит оперировать большим объемом прав, большим объемом музыки. Чем больше правообладателей, тем лучше условия. Это эволюционный бизнес-процесс".

Дмитриев особо подчеркнул, что цифровой агрегатор, вошедший в состав ZVONKO GROUP, вполне сможет составить конкуренцию иностранным аналогам за счет дополнительных сервисов, например, по сбору статистики, а также гибкости и открытости российского офиса.

Мария Опарина, генеральный директор лейбла "Первое Музыкальное", ставшего частью ZVONKO GROUP, добавила, что в работе с зарубежными агрегаторами существует множество проблем: "Национальный цифровой агрегатор доступен круглосуточно. Там нет текучки кадров, как в иностранных сервисах, где ты начинаешь переговоры с одним менеджером, потом продолжаешь с другим, а когда песня уже должна выйти в релиз - с третьим, которому первые два забыли передать информацию. Здесь ты общаешься с одними и теми же менеджерами, к тому же более гибкими и лояльными. Мы можем подстраиваться под артистов".

Она подчеркнула, что участие в группе расширяет возможности лейбла и сужает возможности его прямых конкурентов. "Мы не бегаем за одними и теми же артистами с лейблами, которые вошли в ZVONKO GROUP. А дистрибьюторские компании, оказавшиеся с нами в одной структуре, предоставляют выгодные партнерские условия", - заключила Опарина.

Генеральный директор Effective Records Кирилл Лупинос также отметил, что в условиях острой конкурентной борьбы объединение ключевых лейблов можно только приветствовать. "Effective Records с радостью поддерживает идею Zvonko, так как любой союз независимых лейблов - это попытка дружественного существования на рынке", - отметил он.

Все партнеры уже заслужили репутацию на рынке, однако вместе они могут добиться большего, уверен генеральный директор студии "Союз" Александр Бочков: "Любые объединения нацелены на усиление составных частей этих объединений на конкурентном рынке. В нашем случае это усиление в области лицензирования, продвижения и дистрибьюции музыкального контента, расширение области взаимодействия с авторами, исполнителями и продюсерами, предложение им дополнительных сервисов и возможностей".

Генеральный директор лейбла Soyuz Music Алексей Аляев отметил, что компании работали в связке уже давно, но сейчас партнерство приобрело организационную форму и название: "Используя сильные стороны всех компаний, ZVONKO сможет придумать и развить инструменты, которые позволят участникам холдинга еще успешнее выступать на рынке. Это и оптимизация промо- и маркетинговой стратегии, и предоставление более качественного сервиса артистам, и развитие НЦА, который теперь называется ZVONKO digital, и преобразование его в лидирующего агрегатора, который войдет в первую тройку агрегаторов, действующих на российском рынке".

Алексей Аляев напомнил, что такие компании как Warner или Universal тоже представляют собой объединения лейблов, ориентированных на разные стили музыки. "В лице ZVONKO GROUP мы имеем дело с российским мейджором полного цикла со своим агрегатором, с большими промо-возможностями и мощным каталогом", - заключил генеральный директор Soyuz Music.