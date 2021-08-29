Американцы нанесли ракетные удары по Афганистану после теракта в Кабуле

Страны Запада отчитались о вывозе из Кабула 140 тысяч человек, в основном беженцев-афганцев. Но летят они не в США и Европу, а во временные лагеря, где условия не сильно комфортнее, чем на военных транспортниках. Фото: Reuters

Это уже второй ракетный удар США по территории Афганистана за три дня. Для президента США Джозефа Байдена теракты в Кабуле в минувший четверг стали оглушительной пощечиной, ведь погибли 13 американских военных - за 20 лет войны в Афганистане американцы только раз несли больше боевых потерь за один день. В обращении после терактов Байден пообещал "не забыть, не простить, найти и расквитаться" с ответственными за атаки. Уже через сутки американские военные поспешили отчитаться об ударе беспилотника в афганской провинции Нангархар, которым, по данным Пентагона, были уничтожены два боевика группировки "Исламское государство в Хорасане" - местного ответвления террористической группировки "ИГ" (запрещена в РФ. - "РГ"), которое предположительно стоит за нападением в Кабуле. Байден пообещал, что такие удары продолжатся и предоставил все необходимые полномочия командованию американских ВС, включая право наносить такие удары без согласования с Белым домом.

Стоит ли это расценивать как новую войну США в Афганистане? Стоит отметить, что это не разовая акция - еще администрация Барака Обамы поставила на поток удары по предполагаемым террористам с боевых беспилотников, за что военные журналисты называли его "королем дронов".

Между тем, как считают правозащитники, особенно часто под такие бомбы попадает гражданское население. По разным оценкам, ежегодно от этих санкционируемых Белым домом ударов гибли несколько тысяч человек, подавляющее большинство которых Пентагон записывал в боевики. Но ресурс The Intercept в 2015 году писал, что 90 процентов жертв американских бомбежек - вовсе не те, по кому целились борцы с террористами.

В движении "Талибан" (организация запрещена в РФ. - "РГ") к самоуправству американцев на их территории отнеслись с недовольством, заявив, что американцы должны были заранее предупредить об операции. По данным "Талибана", в результате этого "нападения на афганскую территорию погибли двое человек, а две женщины и ребенок получили ранения".

Западу пока еще предстоит свыкнуться с мыслью о том, что талибы, с которыми два десятка лет велась война, теперь стали правителями Афганистана и, таким образом, потенциальными партнерами в борьбе с "ИГ". Как пишет газета Daily Mail, бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Великобритании придется наладить сотрудничество с представителями движения ради противостояния "ИГ". "Мы собираемся обозначить общую задачу с США и, я думаю, даже с "Талибаном", чтобы бороться с этой ужасной группировкой "ИГ" столько времени, сколько потребуется", - сказал он.

Впрочем, атака у аэропорта Кабула добавила проблем новым фактическим хозяевам Афганистана - движению "Талибан". Теракт ударил по их попыткам убедить афганцев и мировое сообщество в том, что движение способно наладить мирную жизнь в стране. Талибы разместили дополнительные силы у аэропорта Кабула, чтобы предотвратить скопление больших толп, и, по наблюдению агентства Associated Press, часть этих районов действительно опустела. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил о "непримиримой борьбе" между талибами и "ИГ". По его мнению, атака на аэропорт в большей степени является вызовом именно талибам, а не по США. "Потому что талибы взяли на себя ответственность за Афганистан", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Талибану" пока также не удается урегулировать ситуацию с движением сопротивления в Панджшере, хотя и до военного противостояния не доходит. В минувшие выходные СМИ сообщили, что талибы существенно ограничили доступ в интернет и связь в этой провинции. Тем временем талибы ведут переговоры с разными политиками, лидерами племен и этнических групп о формировании нового правительства Афганистана, состав которого обещают объявить в течение одной-двух недель.

Как ожидалось, непросто и с финансами. Центральный банк Афганистана временно ввел лимит на снятие средств с личных счетов клиентов в размере около 200 долларов в неделю из-за финансовых трудностей. ЦБ призвал все банки возобновить работу, но пока большинство из них остаются закрыты. В субботу несколько сотен человек вышли на улицы Кабула в знак протеста против установленного лимита, требуя выдачи хотя бы части их денежных средств, хранящихся на счетах.

Пока же США и их союзники перешли к заключительной фазе операции по эвакуации, предупредив о "высокой вероятности" новых атак в ближайшие 24-36 часов. Американское посольство в Кабуле рекомендовало избегать окрестностей аэропорта. Планировалось, что накануне завершится вывоз всех гражданских лиц - американцев и работавших на них афганцев, после чего в течение одного-двух дней Афганистан покинут военные, охранявшие аэропорт. США также прекратят свое диппредставительство в этой стране и передадут контроль над кабульским аэропортом "народу Афганистана", а именно - движению "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ"). Талибы заверили агентство Reuters, что у них есть квалифицированные кадры для управления воздушной гаванью, хотя раньше сообщалось, что они планировали пригласить для этого турецких специалистов.

США и их союзники по НАТО отчитались об эвакуации из Афганистана более 140 тысяч человек, по большей части - афганских беженцев, но теперь вопрос - куда их девать. Еврокомиссия призвала страны Европы разместить до 30 тысяч беженцев - цифра непомерно оптимистичная, учитывая, что многие страны, включая, например, Австрию, категорически против. Тем более что талибы пообещали не препятствовать выезду из Афганистана тех, у кого есть соответствующие документы, после того, как аэропорт Кабула окажется под их контролем. А значит, число беженцев может еще увеличиться.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche призвал американцев активнее участвовать в решении проблемы беженцев. Он указал, что хотя американцы и вывезли около 100 из 140 тысяч беженцев, принимать их придется другим странам. "Когда американцы говорят, что вывезли тысячи человек, речь ведь не о том, что они примут афганцев сразу на своей территории. Мы видели, как они прилетают в Европу, - указал Макрон. - Будем честны, не все эти афганцы обязательно окажутся в США, некоторые попытаются попасть в Евросоюз". В частности, Макрон предложил эту проблему с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и серьезно увеличить финансирование на содержание беженцев в соседних с Афганистаном странах для того, чтобы избежать нового притока нелегалов в Европу.

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Кирилл Семенов, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, объясняет, зачем "ИГ" устроила взрывы в Кабуле:

- Для "ИГ" это обычная тактика. Они увидели, что в Кабуле, особенно в районе аэропорта, где масса беженцев, после смены власти есть определенный вакуум безопасности, и решили напомнить, что они еще существуют и имеют возможность продолжать террор. И это, конечно, сигнал "Талибану", что "ИГ" по-прежнему существует в Афганистане.

Возможно, международное сообщество теперь будет требовать от "Талибана" быстрее консолидировать власть и навести порядок в стране, зачистив ячейки "ИГ". Но для самого "ИГ" это совсем не аргумент прекратить свою деятельность. Их тактика - проводить резонансные акции, напоминая, что они в любой ситуации готовы воевать со всем миром.

После последних терактов талибы будут по-прежнему настаивать на скорейшем выводе всех иностранных войск, чтобы они сами могли взяться за наведение порядка в Афганистане и чтобы им никто не мешал в этом.

В целом талибы способны выявить ячейки и отдельных членов "ИГ" благодаря хорошо развитой агентурной сети по всей стране. Их осведомители есть во всех населенных пунктах, и зачастую это работает лучше, чем западная разведка. Тем более что игиловцы обычно - чуждый элемент для афганского общества, особенно пуштунского. Их поведение, образ жизни выдают в них чужаков, и это сразу заметно.