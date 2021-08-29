Баста и краудлендинг: как креативные индустрии привлекают финансирование

На Российской креативной неделе обсудили финансирование творческих проектов со стороны кредитных организаций.

Из-за жестких регламентов банки не могут кредитовать креативные индустрии, однако в отсутствие кредитных средств индустрии задействуют ресурсы по схеме софинансирования. Об этом председатель правления Российского авторского общества и основатель лейбла "Первое музыкальное" Максим Дмитриев рассказал на сессии "Специальные банковские продукты для креативного сектора: зона риска или точка роста?" в рамках деловой программы Российской креативной недели.

Банковское кредитование - один из самых эффективных способов финансирования творческого бизнеса, и многие организации прекрасно это понимают. Но они не могут давать деньги под залог нематериальных активов: по существующим правилам интеллектуальная собственность относится к залогам низкого качества, требующим стопроцентного резервирования средств. Кроме того, для оценки интеллектуальной собственности до сих пор применяются методы вроде сравнительного или расходного, в то время как доходный (метод дисконтированного денежного потока) не используется вовсе.

Максим Дмитриев рассказал, что, устав спорить с банками, музыкальный бизнес решил создать собственный инструмент финансирования творческих проектов. "Несколько лет назад мы решили взять быка за рога и создали собственную краудлендинговую платформу Сo-Fi, которая выдает займы под залог интеллектуальной собственности. Артист может предложить пользователям интеллектуальные права на созданный продукт в качестве залога по займу", - пояснил он.

По словам Дмитриева, сама модель напоминает краудфандинг - сбор средств поклонников на новый альбом, спектакль, кинопроект. Отличие в том, что пользователи не только получат свои деньги назад, но и заработают. Если же проект "не выстрелит", они смогут вернуть вложения после того, как платформа реализует залог.

Некоторые банки пытаются работать с креативными индустриями даже в недружелюбной регуляторной среде. Так, по словам председателя правления РАО, банк "Новый век" после длительных консультаций все же пошел на расширение линейки проектов в области интеллектуальной собственности. Этот опыт оказался успешным. "Банк выдал кредит 130 миллионов рублей на фильм "Тренер", который собрал в прокате более миллиарда рублей", - рассказал Дмитриев.

Одна из ключевых проблем такого рода кредитов - оценка интеллектуальной собственности в качестве залога. Банки попросту не располагают пулом оценщиков, умеющих работать с залогами подобного типа. В то же время музыкальные лейблы или организации, управляющие интеллектуальными правами, накопили огромный опыт такой оценки. Люди из индустрии годами и десятилетиями не только следят за динамикой коммерциализации интеллектуальных прав, но и каждый день принимают бизнес-решения на основании этих наблюдений.

"Наше партнерство с "Новым веком", о котором я говорил, породило сплав банковских продуктов и услуг с нашими экспертными возможностями в разных областях от физической дистрибуции до концертной деятельности и, разумеется, оценки коммерческого потенциала интеллектуальной собственности", - отметил Дмитриев.

Характерный пример - случай с рэпером Бастой. "Пять-шесть лет назад перед моей компанией встал вопрос о приобретении нового альбома Басты. Мы очень хотели альбом, а Баста очень хотел денег. Это нормально. Но денег нам не хватало. Мы решили обсудить с банком, дадут ли нам кредит на покупку этого объекта интеллектуальной собственности, но естественно, не договорились", - рассказал эксперт. В итоге деньги были привлечены из других источников, а покупка альбома полностью окупилась за два года, и следующие три года он приносил доход.

В сессии приняли участие директор "Центра практик качества жизни" Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, управляющий директор Департамента цифрового бизнеса банка "Открытие" Алексей Ганеев, руководитель блока малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Константин Басманов, представители креативного бизнеса и институтов развития. Модерировала беседу заместитель председателя банка ВЭБ.РФ Наталья Тимакова.