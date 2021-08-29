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Бенисио Дель Торо и Джастин Тимберлейк сыграют в "Рептилии"

Новости
    29.08.2021, 17:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Лауреат премии "Оскар" Бенисио Дель Торо ("Траффик", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе") и американский певец и актер Джастин Тимберлейк сыграют в триллере Netflix "Рептилия" (Reptile). Об этом сообщает JoBlo..

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер ленты - дебютант полного метра клипмейкер Грант Сингер, работавший, в частности, с The Weeknd и Лорд. Сценарий написал он же, совместно с Бенжамином Брюэром.

Картина расскажет про матерого детектива (Дель Торо), расследующего жестокое убийства молодого риелтора. При этом жизнь самого детектива, как заведено, вообще не сахар и рушится на глазах.

Кого именно сыграет бывший возлюбленный бедной Бритни Спирс пока неизвестно. Сроки тоже не названы.

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