Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

Джейми Спирс, отец певицы Бритни Спирс, согласился отказаться от опекунства над своей дочерью. Об этом сообщает Variety.

Такой ответ на ходатайство артистки в Верховный суд Лос-Анджелеса мужчина сделал, по словам его адвоката, под тяжестью общественного давления, заклеймившего его жестоким абьюзером.

В прошлом месяце Бритни выдвинула отцу ультиматум, заявив, что уходит со сцены.

Напомним, что артистка была признана частично недееспособной еще в 2008 году из-за проблем с ментальным здоровьем и употребления не одобряемыми законом препаратами.

Соответственно, последние 13 лет по этим причинам она не могла распоряжаться денежными средствами, заработными концертной и иной деятельностью.

Будут в полной мере восстановлены ее права или же ей понадобится новый опекун, пока неизвестно.