Новости

Отложены премьеры "Венома 2" и "Последней дуэли" 12.08.2021
"Глупость": Бортко прокомментировал запрет фильмов на русском на Украине 12.08.2021
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 12.08.2021
Marvel выпустит мультсериал про Малыша Грута 12.08.2021
Тайка Вайтити пообещал удивить любовной историей в новом "Торе" 12.08.2021

Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

Новости
    13.08.2021, 00:39
Текст:   Богдан Бобров

Джейми Спирс, отец певицы Бритни Спирс, согласился отказаться от опекунства над своей дочерью. Об этом сообщает Variety.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
"Глупость": Бортко прокомментировал запрет фильмов на русском на Украине

Такой ответ на ходатайство артистки в Верховный суд Лос-Анджелеса мужчина сделал, по словам его адвоката, под тяжестью общественного давления, заклеймившего его жестоким абьюзером.

В прошлом месяце Бритни выдвинула отцу ультиматум, заявив, что уходит со сцены.

Напомним, что артистка была признана частично недееспособной еще в 2008 году из-за проблем с ментальным здоровьем и употребления не одобряемыми законом препаратами.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату

Соответственно, последние 13 лет по этим причинам она не могла распоряжаться денежными средствами, заработными концертной и иной деятельностью.

Будут в полной мере восстановлены ее права или же ей понадобится новый опекун, пока неизвестно.

Новости

Том Харди рассказал о фильме "Веном 3" 12.08.2021
Том Харди рассказал о возможной встрече Человека-паука и Венома 12.08.2021
Умерла актриса из африканских "мыльных опер" Тамара Джози 12.08.2021
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн 12.08.2021
⧣ США
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Испанские кинематографистки протестуют против вручения награды Деппу 12.08.2021
Вышел трейлер нового безумного фильма с Николасом Кейджем 12.08.2021
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату 12.08.2021
Стала известна причина распада группы "Тату" 12.08.2021
Ольга Бузова стала наставницей в шоу "X-Factor в Беларуси" 12.08.2021
⧣ происшествия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Видео: рэпер Птаха перенес операцию 12.08.2021
Заболевшего COVID-19 Владимира Стеклова выписали из больницы 11.08.2021
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 10.08.2021