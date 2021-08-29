Чем запомнился урок живой археологии в "Беловежской пуще"

Любознательным путешественникам, желающим за один день оставить свои следы на тропинках каменного века, послушать легенды минувших столетий на стоянке у костров бронзового века и успеть заглянуть мимоходом в дебри неолита, предложили в минувшую субботу урок живой археологии в национальном парке "Беловежская пуща".

Гости белорусского заповедника смогли не только посетить экспозицию музея в интерактивном формате, но и оценить реконструкцию средневековых боев. В рамках программы живой археологии местные экскурсоводы проводили гостей по восстановленным городищам позднего бронзового и раннего железного века, древнегерманским подворьям и по экспозициям стоянок каменного и бронзового века. Уникальную возможность проверить свои спортивные навыки посетители смогли, приняв участие в мастер-классах по стрельбе из лука, метании копья, созданию посуды, ткачеству и увидеть реконструкцию средневековых боев, информирует БЕЛТА.

Специалисты обязательно поведают туристам и о находке археологов бронзового наконечника стрелы V-IV веков до нашей эры, которая доказывает вовлеченность в скифский мир местные территории, уверены в белорусском Институте истории. Вызывают живой интерес и фрагменты боевого ладьевидного топора, треугольные кремниевые наконечники стрел и кремниевые шлифованные топоры культуры шнуровой керамики. Все это, полагают ученые, доказывает, что территория пущи входила в ареал расселения древних индоевропейцев.

Правда, передвигаться внутри национального парка можно только по утверждённым маршрутам и тропам, ведь любая "самодеятельность", предупреждают хранители уникального достояния, может неожиданно кончиться встречей с опасными хищниками, спокойно живущими вне туристических кордонов.

Ведь в урочище реликтовых земель обитает 250 видов млекопитающих и птиц, около 900 видов растений, половина из которых занесена в международную Красную книгу. А первое упоминание о заповедном лесе, как известно, относится к Ипатьевской летописи "Повести временных лет", где описываются охотничьи забавы великого князя Владимира Святославовича в 983-ем году. В те времена эти земли населяли воинственные племена ятвягов, которые строили целые поселения, оставившие археологам загадочные курганы. Примерно к той же эпохе, уточняют археологи, относится появление реликтовых видов растений, цветов и деревьев, до сих пор произрастающих в Полесье.

Кстати, пуща испокон века щедро кормила человека, вооруженного луком, дротиком или копьем. Еще в ХII веке здесь подолгу жил русский князь Владимир Мономах, который охотился на зубров, туров и благородных оленей. О местных щедротах можно судить и по "косвенным" документам, например, когда в 1409 году польский король Владислав Ягайло и его двоюродный брат литовский князь Витовт договорились вместе бороться против рыцарей Тевтонского ордена, провиант для 100-тысячного войска, принявшего затем участие в знаменитой Грюнвальдской битве, заготавливался в зарослях все той же Беловежской пущи.