Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Новости

Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта в Кабуле 04:53
Пушков: Глава Эстонии дала верную оценку перспективам вступления Киева в ЕС 04:25
Белый дом: США и союзники вывезли за субботу из Афганистана 2 тысячи человек 03:55
Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции 03:41
Ураган "Ида" может стать сильнейшим для Луизианы с 1850-х годов 02:57
Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября 02:20
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности проблем с дыханием после COVID-19 01:57
Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула 01:31
Кузяев высказался об отсутствии в сборной Дзюбы 00:44
Определился соперник сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу 00:00
Захарова призвала Запад к честному анализу случившегося в Афганистане 28.08.2021
В Калининграде вратарь футбольной команды умер после столкновения с игроком 28.08.2021
В Домодедово пассажирку бизнес-класса сняли с самолета за дебош 28.08.2021
Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским 28.08.2021
Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей до конца сентября 28.08.2021
"Динамо" стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею 28.08.2021
Талибы сочли авиаудар США атакой на афганскую территорию 28.08.2021
Врач рассказал об основных осложнениях после COVID-19 28.08.2021
Более 38 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 28.08.2021
Лихачев прокомментировал победу в полуфинале ЧМ по пляжному футболу 28.08.2021
Росстат отметил снижение цен на овощи 28.08.2021
Переговоры о трансфере Мбаппе в "Реал" ведутся уже в ультимативной форме 28.08.2021
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в Петербурге 28.08.2021
Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане 28.08.2021
Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1" 28.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5-75 к доллару и 85,5-88 к евро.

Полагаем, что первая половина недели будет более благоприятной для рубля. Глобальные рынки, вероятно, продолжат отыгрывать позитивные итоги симпозиума мировых ЦБ в Джексон-Хоуле. Глава ФРС в пятницу не преподнес никаких жестких сюрпризов, поэтому инвесторы выдохнули с облегчением, а рисковые активы продолжили рост.

Глава американского ЦБ подтвердил, что в этом году ФРС, вероятно, начнет сокращать программу количественного смягчения объемом $120 млрд в месяц. При этом Пауэлл воздержался от конкретики и не стал обозначать ни сроков, ни темпов сокращения QE. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы дешевая долларовая ликвидность продолжит поступать на рынки и толкать цены на активы вверх.

Кроме этого, в понедельник завершается августовский налоговый период и со вторника рубль лишится этого локального фактора поддержки. В то же время вслед за ускорением инфляции до пятилетнего пика в 6,7% г/г возросли ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России. Полагаем, что на заседании 10 сентября ЦБ повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. Увеличение рублевой процентной ставки окажет поддержку российской валюте, в том числе посредством операций керри трейд с рублем.

Фото: iStock
Рубль ускорил рост на фоне заявлений главы ФРС США

В среду состоится заседание стран ОПЕК+, на котором нефтяной альянс, вероятно, подтвердит планы по ежемесячному наращиванию добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия может с 1 сентября нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и увеличить приток валюты в страну, что позитивно для рубля.

К концу недели укрепление рубля может приостановиться. Минфин РФ в пятницу представит объем покупки валюты на сентябрь в рамках бюджетного правила. Ожидаем, что ведомство продолжит забирать с рынка около $4 млрд в месяц и ограничивать позитивное влияние высокой нефти на курс рубля.

Главной мировой статистикой недели и риск-фактором для рубля будут данные по рынку труда США за август, которые будут опубликованы в пятницу. В случае если статистика окажется сильной - будет создано более 800 тысяч новых рабочих мест, а безработица продолжит снижение, то можно ожидать, что доллар продолжит восходящий тренд на мировом рынке, а рубль ослабнет.

Напротив, более слабые данные по рынку труда будут означать, что ФРС не будет спешить с выходом из монетарных стимулов, что окажет поддержку всем рисковым активом, включая рубль.​

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Рынок нефти демонстрирует солидную волатильность, что отражает неопределенность среднесрочных перспектив спроса. С одной стороны, присутствуют риски ухудшения глобальной ситуации с пандемией, которая может быть спровоцирована новыми штаммами коронавируса и слабой защитой даже странам с высокой долей привитых граждан. С другой стороны, улучшение экономической ситуации в США провоцирует укрепление доллара за счет ожиданий ужесточения политики ФРС США. В таких условиях цены на нефть могут расти с трудом, опираясь лишь на разовые краткосрочные сигналы, такие как ураган в Мексиканском заливе.

С учетом этого мы ожидаем на неделе диапазоне колебаний Брент $68-72 за баррель.

Биржа

Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Для индекса Мосбиржи ориентиром наверху выступает круглая отметка 4000 пунктов. Об ухудшении ситуации можно будет говорить при спуске под нижнюю границу восходящего тренда, расположенную на 3780-3800 пунктах. Пока цены на нефть выше $70, поводов для распродаж в акциях российских нефтяников не наблюдается. Нефтетрейдеры на следующей неделе будут следить за итогами сентябрьской встречи ОПЕК+.

В начале следующей недели рынок может все еще переваривать заявления сделанные представителями ФРС в Джексон-Хоуле. Пока ожидания скорее консервативные. Глава регулятора может более четко высказать о готовности начать сворачивание количественного смягчения до конца года, но конкретные сроки и темпы скорее будут представлены не ранее сентябрьского заседания Федрезерва.

Из ожидаемых макрособытий стоит обратить внимание на отчет по рынку труда за август в США и данные по деловой активности в ключевых странах.

В России пройдут дивидендные отсечки по Т+2 в акциях Северстали, НЛМК, Qiwi. Отчитаются Газпром, Аэрофлот, Петропавловск.

По РТС, соответственно, цель недели 1695-1700 пунктов.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Фондовый рынок

Главное сегодня

Володин назвал важные законы сентября
Захарова призвала Запад к честному анализу случившегося в Афганистане
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности проблем с дыханием после COVID-19
Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции
Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег