Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5-75 к доллару и 85,5-88 к евро.

Полагаем, что первая половина недели будет более благоприятной для рубля. Глобальные рынки, вероятно, продолжат отыгрывать позитивные итоги симпозиума мировых ЦБ в Джексон-Хоуле. Глава ФРС в пятницу не преподнес никаких жестких сюрпризов, поэтому инвесторы выдохнули с облегчением, а рисковые активы продолжили рост.

Глава американского ЦБ подтвердил, что в этом году ФРС, вероятно, начнет сокращать программу количественного смягчения объемом $120 млрд в месяц. При этом Пауэлл воздержался от конкретики и не стал обозначать ни сроков, ни темпов сокращения QE. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы дешевая долларовая ликвидность продолжит поступать на рынки и толкать цены на активы вверх.

Кроме этого, в понедельник завершается августовский налоговый период и со вторника рубль лишится этого локального фактора поддержки. В то же время вслед за ускорением инфляции до пятилетнего пика в 6,7% г/г возросли ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России. Полагаем, что на заседании 10 сентября ЦБ повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. Увеличение рублевой процентной ставки окажет поддержку российской валюте, в том числе посредством операций керри трейд с рублем.

В среду состоится заседание стран ОПЕК+, на котором нефтяной альянс, вероятно, подтвердит планы по ежемесячному наращиванию добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия может с 1 сентября нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и увеличить приток валюты в страну, что позитивно для рубля.

К концу недели укрепление рубля может приостановиться. Минфин РФ в пятницу представит объем покупки валюты на сентябрь в рамках бюджетного правила. Ожидаем, что ведомство продолжит забирать с рынка около $4 млрд в месяц и ограничивать позитивное влияние высокой нефти на курс рубля.

Главной мировой статистикой недели и риск-фактором для рубля будут данные по рынку труда США за август, которые будут опубликованы в пятницу. В случае если статистика окажется сильной - будет создано более 800 тысяч новых рабочих мест, а безработица продолжит снижение, то можно ожидать, что доллар продолжит восходящий тренд на мировом рынке, а рубль ослабнет.

Напротив, более слабые данные по рынку труда будут означать, что ФРС не будет спешить с выходом из монетарных стимулов, что окажет поддержку всем рисковым активом, включая рубль.​

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Рынок нефти демонстрирует солидную волатильность, что отражает неопределенность среднесрочных перспектив спроса. С одной стороны, присутствуют риски ухудшения глобальной ситуации с пандемией, которая может быть спровоцирована новыми штаммами коронавируса и слабой защитой даже странам с высокой долей привитых граждан. С другой стороны, улучшение экономической ситуации в США провоцирует укрепление доллара за счет ожиданий ужесточения политики ФРС США. В таких условиях цены на нефть могут расти с трудом, опираясь лишь на разовые краткосрочные сигналы, такие как ураган в Мексиканском заливе.

С учетом этого мы ожидаем на неделе диапазоне колебаний Брент $68-72 за баррель.

Биржа

Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Для индекса Мосбиржи ориентиром наверху выступает круглая отметка 4000 пунктов. Об ухудшении ситуации можно будет говорить при спуске под нижнюю границу восходящего тренда, расположенную на 3780-3800 пунктах. Пока цены на нефть выше $70, поводов для распродаж в акциях российских нефтяников не наблюдается. Нефтетрейдеры на следующей неделе будут следить за итогами сентябрьской встречи ОПЕК+.

В начале следующей недели рынок может все еще переваривать заявления сделанные представителями ФРС в Джексон-Хоуле. Пока ожидания скорее консервативные. Глава регулятора может более четко высказать о готовности начать сворачивание количественного смягчения до конца года, но конкретные сроки и темпы скорее будут представлены не ранее сентябрьского заседания Федрезерва.

Из ожидаемых макрособытий стоит обратить внимание на отчет по рынку труда за август в США и данные по деловой активности в ключевых странах.

В России пройдут дивидендные отсечки по Т+2 в акциях Северстали, НЛМК, Qiwi. Отчитаются Газпром, Аэрофлот, Петропавловск.

По РТС, соответственно, цель недели 1695-1700 пунктов.