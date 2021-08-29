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29.08.2021 13:56
Рубрика: В мире

Джо Байдена заподозрили в том, что он уснул на пресс-конференции

Текст: Александр Гусаров

Странное поведение президента США Джозефа Байдена в ходе состоявшейся 27 августа встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом привлекло внимание пользователей Сети.

Фото: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Собеседники встретились в Белом доме и, согласно сообщению пресс-службы американского лидера, "проконсультировались по всему спектру глобальных и региональных вызовов, с которыми сталкиваются обе страны".

Судя по распространенному видео, в ходе пресс-конференции по итогам этих консультаций Байден вел себя довольно вяло и вообще никак не отреагировал на слова своего визави. Скрестив руки и наклонившись вперед в кресле, президент США полностью "ушел в себя".

По оценке некоторых комментаторов, хозяин Белого дома весьма преклонного возраста (Байдену - 78 лет) уснул прямо во время выступления Беннета. Впрочем, если присмотреться, на кадрах видно, как Байден медленно шевелит руками, очевидно очень крепко о чем-то задумавшись и "выпав" из беседы.

Это, однако, не помешало некоторым пользователям социальных сетей поиронизировать над произошедшим казусом.

"Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл сонный Джо", - отметил один из них.

Другие напомнили, что за Байденом уже числится уже несколько эпизодов, когда политик прекращал бодрствовать прямо в ходе публичных мероприятий. В частности, действующего президента США ранее заподозрили в отходе ко сну в прямом эфире телеканала CNN, а также в ходе затянувшегося выступления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

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