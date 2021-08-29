ЕГЭ изменят за два года

Единый госэкзамен ждут серьезные перемены. Рособрнадзор за два года - с 2022-го по 2024-й - планирует вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Почему? Дело в том, что в 2022 году школу будут заканчивать ребята, которые пришли в первый класс 10 лет назад, когда как раз и были приняты действующие сейчас школьные стандарты. Но, как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, революционных изменений вводить не предполагается.

Не будет заданий для простого набора баллов, которые под силу ученику младшей школы. Фото: РИА Новости

- Все перемены будут поэтапно проходить в течение ближайших трех лет, - сказал руководитель Рособрнадзора. - Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей. Экзамены теперь будут больше не про заучивание формул и дат, а про умение применять знания на практике.

По словам Музаева, в этом году в ведомство поступило огромное количество предложений. Например, родители предложили проводить ЕГЭ в двух форматах: компьютерном и письменном. Причем так, чтобы школьники могли сами выбирать формат, который им удобен. Интересный акцент для ЕГЭ по иностранным языкам - отвечать в аудитории по одному.

От педагогов - идея зафиксировать количество экзаменов, на которых могут работать учителя. Также есть просьбы увеличить продолжительность ЕГЭ по русскому языку, обеспечить сдающих экзамен психологической помощью и изменить некоторые формулировки в заданиях по истории. Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, было и такое: при рассмотрении апелляций о несогласии с результатами экзамена исключить возможность снижать количество ранее выставленных баллов.

На сайте Федерального института педагогических измерений уже опубликованы демоверсии ЕГЭ на 2022 год, где многое - по-новому. Рассказываем об основных новинках в самых популярных предметах.

Родители предложили проводить ЕГЭ в двух форматах: компьютерном и письменном

Достаточно сильно поменялся профильный ЕГЭ по математике. Напомним, профильную математику сдают только те ребята, которые решили поступать в вузы. Ее в этом году выбрали почти 393 тысячи человек, большинство - выпускники текущего года. Средний тестовый балл по предмету составил 55,1, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 1,2 балла. 31 тысяча выпускников получили от 81 до 100 баллов, а максимальный результат в 100 баллов - 504 человека. Количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу в 27 баллов, составило 7,6 процента, что меньше, чем в прошлом году.

Профильная математика требуется почти на половине всех специальностей: и будущему биоинформатику, и психологу, и инженеру, и социологу...

- Так вот, здесь больше нет заданий для простого набора баллов, которые может решить даже ученик младшей школы, - говорят эксперты образовательной компании Maximum Education, которые проанализировали все изменения. - Теперь работа потребует более высокого уровня математических знаний, которые формируются на уроках алгебры и геометрии.

Появились и новые задания в части с короткими ответами, в части с развернутыми ответами тоже изменения - в баллах за некоторые ответы.

Базовая математика: экзамен поменяется незначительно. Скажем, одно задание теперь объединено с другим. Так уже делали в ОГЭ для девятиклассников в прошлом году. Добавлено задание на работу с геометрическими фигурами в реальной жизни. Появилось новое задание с задачей на темп или проценты. Итог: количество заданий практически не увеличилось, а максимальный балл за выполнение всей работы - 21.

Русский язык. По сути, тут в ЕГЭ появилось только одно новое задание: провести стилистический анализ текста. В части с сочинением все осталось на своих местах. Только чуть строже стала оценка пунктуации. Например, три ошибки в запятых или тире теперь "стоят" не два, а один балл.

История. Из экзамена исчезло историческое сочинение, но появилось новое задание на причинно-следственные связи. Вместо задания с кратким ответом по теме Великой Отечественной войны теперь будет содержательный анализ текстовых источников об этом событии.

Кроме того, ЕГЭ по истории стал короче - 180 минут вместо 235. Но и самих заданий стало меньше - 19 вместо 25.

Обществознание. Это традиционно один из самых популярных предметов по выбору в рамках сдачи единого государственного экзамена. Как и в случае с историей, этот экзамен стал короче - 180 минут. Убрали некоторые задания из обеих частей.

Исключено задание - мини-сочинение. Что нового? В части 2 появилось задание с развернутым ответом по Конституции и законодательству РФ. Как считают многие эксперты, школьники сейчас не очень хорошо знают законы РФ. Поэтому появление заданий в ЕГЭ, связанных с развернутым ответом, как раз позволит изменить ситуацию: дети больше внимания будут уделять Конституции и законам. Максимальный балл изменен с 64 до 57 баллов.

Нельзя отменять ЕГЭ для абитуриентов, которые выбирают гуманитарные направления в вузах

Физика. В ЕГЭ по физике в 2022 году не будет заданий на астрофизику. Общее количество заданий уменьшилось - теперь их тридцать. В первой части - два новых задания базового уровня сложности.

Изменена форма заданий на множественный выбор: если раньше надо было выбрать два верных ответа, то в 2022 году - все верные из предложенных пяти утверждений. Теперь во второй части гарантированно находятся задачи на электродинамику высокого уровня сложности. Добавлена задача на механику.

Литература. Всего в экзамене 12 заданий. Добавили авторов - Лескова, Платонова, Шаламова, расширили материал у уже изучаемых поэтов (у Жуковского и Державина, например, добавили стихотворения, у Островского - другие пьесы). Добавился новый критерий оценки сочинения - грамотность. Это 5 баллов, которые добираются сверху за все сочинения, как и в ЕГЭ по русскому языку.

Проверять будут орфографию, пунктуацию, грамматические нормы. Теперь в сочинении нужно написать минимум 200 слов.

Между тем

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что нельзя отменять ЕГЭ для абитуриентов, которые выбирают гуманитарные направления в вузах.

- Не могу поддержать такое предложение - делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями, - сказал министр, выступая на Российской креативной неделе в Москве. По его мнению, выводить часть абитуриентов из системы ЕГЭ неправильно.

Валерий Фальков напомнил: вузы могут сами устанавливать и проводить дополнительные испытания для абитуриентов конкретных направлений.

- Система, которая есть, не лишена недостатков, как и любая другая, но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно выстраивать свою учебную траекторию, - пояснил Фальков. - Эту систему можно и нужно совершенствовать, в том числе и через дополнительные вступительные испытания.