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29.08.2021 14:06
Рубрика: В мире

Эрдоган: Турция купит у России второй полковой комплект ЗРК С-400

Текст: Александр Гусаров
Там, где С-400 "Триумф" — там для чужих военных самолетов "зона запрета доступа"... Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Там, где С-400 "Триумф" — там для чужих военных самолетов "зона запрета доступа"... Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Там, где С-400 "Триумф" — там для чужих военных самолетов "зона запрета доступа"... Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Турции не сомневаются, что Анкара приобретет в РФ второй полк зенитных ракетных комплексов С-400. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

Фото: Indomiliter / youtube.com
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"Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности.

Во время тушения пожаров (на юге республики в августе - прим. "РГ") мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре (с президентом РФ Владимиром Путиным - прим. "РГ") мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз", - сказал Эрдоган в разговоре с турецким журналистами в самолете, возвращаясь из Сараево.

Напомним, что в 2017 году Турция приобрела в России один полковой комплект зенитной системы С-400 для оснащения национальной ПВО.

Контракт стал поводом для оказания мощного давления со стороны США и НАТО на Турцию с тем, чтобы Анкара аннулировала закупку. В ход пошли персональные и экономические санкции против представителей турецкого ВПК, а затем турецкая сторона была исключена из программы производства и закупки американских истребителей F-35. Тем не менее, поставка российских ЗРК была произведена, они были испытаны, а затем заступили на боевое дежурство.

В конце августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подтвердил, что второй контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет подписан до конца текущего года.

В мире Ближний Восток Турция

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