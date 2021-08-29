Юрист рассказал, что делать при утере паспорта

Сегодня паспорт является основным документом, удостоверяющим личность человека. И, несмотря на то, что проставление некоторых штампов в нем (о бракосочетании, наличии детей) отныне не является обязательным, паспорт содержит достаточно важной информации о гражданине. Он требуется при обращении в кредитно-финансовые учреждения, при совершении сделок с недвижимым имуществом, смене места регистрации, поездках, приобретении средств связи и т.д.

Поэтому утрата этого важнейшего документа чревата не только невозможностью жить полноценной жизнью, но и дает в руки злоумышленников инструмент для совершения противоправных деяний. Потерянный паспорт мошенники могут использовать для оформления на его владельца не соответствующих закону финансов-хозяйственных операций, для получения кредитов и микрозаймов, переоформления недвижимости. В утерянный паспорт могут вклеить фотографии посторонних лиц, в том числе имеющих портретное сходство с настоящим владельцем документа, для того, чтобы скрыть тяжкие преступления (убийства, грабежи, терроризм, экстремизм). Кроме того, активно практикуются и фиктивные бракосочетания с иностранными гражданами.

Что же делать, если паспорт оказался утерянным ?

"Первым и самым необходимым действием человека, обнаружившего утрату паспорта, является немедленное обращение в орган внутренних дел по месту жительства или по месту утраты документа с заявлением обо всех обстоятельствах этого неприятного инцидента, - говорит заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. - После этого утерянный паспорт будет внесен в соответствующую информационную базу и проведены необходимые административные и, при необходимости, розыскные процедуры. После этого гражданину будет выдана справка, а затем и оформлен новый паспорт в соответствии с действующим административным регламентом. Именно своевременное обращение с заявлением об утрате паспорта может избавить человека от очень неприятных последствий имущественного и репутационного характера. Не стоит медлить. Ведь вы можете стать "владельцем" фирм-"прокладок", через которые прогонят миллиарды рублей, выйти замуж или жениться, а также потерять денежные средства и недвижимое имущество. Не забудьте сообщить о потере паспорта в банк, в котором обсуживаетесь, это может помочь сохранить денежные средства и активы".