Юрист рассказал, как бороться с "черными" коллекторами

Незаконная коллекторская деятельность, которая выходит за рамки административного и уголовного кодексов, является поводов для подачи заявления в правоохранительные органы. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что сейчас процесс взаимодействия с должником четко прописан в законе. Так, коллекторам запрещено звонить со скрытых номеров, вводить в заблуждение относительно последствий невыплаты долга, отказываться называть свои личные данные, посещать родственников и знакомых должника.

С некоторыми категориями граждан коллекторы не имеют права взаимодействовать, отметил юрист. К ним относятся беременные женщины, матери грудных детей в возрасте до полутора лет, граждане, которые лечатся в стационаре, и инвалиды первой группы.

Если коллектор нарушает закон, то лучше всего сохранять переписку и разговоры с ним, поскольку они могут стать весомым доказательством в суде.

"Со всего, что содержится на электронных носителях, можно сделать скрины и заверить их у нотариуса. Помогут аудио- и видеозаписи, а также свидетельские показания. Не стесняйтесь узнать и подробно записать все данные коллекторов", - заключил Соловьев.