Юрист рассказал, как бороться с "черными" коллекторами

Новости

Вице-президент федерации рафтинга погиб во время сплава на Алтае 11:13
Компания Маска отправила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС 10:51
Талибы убили исполнителя фольклорной музыки 10:51
"Спартак" объявил о подписании контракта с бельгийцем Кауфризом 10:40
ФСБ рассказала об украинцах, руководивших казнями мирных жителей в войну 10:40
Россияне и сербы на мотоциклах за 10 дней пересекли всю Россию 10:33
В Японии снова нашли инородные примеси в вакцине Moderna 10:06
В работе "ВКонтакте" произошел сбой 10:01
Москвичей в последнее воскресенье лета ждет июльская погода 09:37
Учебный год в подмосковных школах начнется очно 09:27
Роспотребнадзор предупредил беременных об опасном последствии COVID-19 09:21
Собянин назвал долю привитых от коронавируса учителей 09:17
За сутки в Якутии потушили семь пожаров площадью 77 тысяч га 08:36
Ограничения на парковку и движение судов введут в Приморье перед ВЭФ 08:14
В США тестовый запуск ракеты-носителя закончился неудачей 07:50
WP: Байден отзовет всех дипработников из Афганистана к 31 августа 06:58
В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки 06:18
Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера 06:05
Япония уведомила генконсульство РФ о задержании на Хоккайдо россиянина 05:29
Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта в Кабуле 04:53
Пушков: Глава Эстонии дала верную оценку перспективам вступления Киева в ЕС 04:25
Белый дом: США и союзники вывезли за субботу из Афганистана 2 тысячи человек 03:55
Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции 03:41
Ураган "Ида" может стать сильнейшим для Луизианы с 1850-х годов 02:57
Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября 02:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Юрист рассказал, как бороться с "черными" коллекторами

Текст: Матвей Линник

Незаконная коллекторская деятельность, которая выходит за рамки административного и уголовного кодексов, является поводов для подачи заявления в правоохранительные органы. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Фото: iStock
Россиянам дали 14 советов для защиты от мошенников

Он напомнил, что сейчас процесс взаимодействия с должником четко прописан в законе. Так, коллекторам запрещено звонить со скрытых номеров, вводить в заблуждение относительно последствий невыплаты долга, отказываться называть свои личные данные, посещать родственников и знакомых должника.

С некоторыми категориями граждан коллекторы не имеют права взаимодействовать, отметил юрист. К ним относятся беременные женщины, матери грудных детей в возрасте до полутора лет, граждане, которые лечатся в стационаре, и инвалиды первой группы.

Если коллектор нарушает закон, то лучше всего сохранять переписку и разговоры с ним, поскольку они могут стать весомым доказательством в суде.

"Со всего, что содержится на электронных носителях, можно сделать скрины и заверить их у нотариуса. Помогут аудио- и видеозаписи, а также свидетельские показания. Не стесняйтесь узнать и подробно записать все данные коллекторов", - заключил Соловьев.

Экономика Финансы Долги и кредиты

Главное сегодня

Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским
Япония уведомила генконсульство РФ о задержании на Хоккайдо россиянина
Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула
Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера
Легкоатлет Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр с мировым рекордом
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег