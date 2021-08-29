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29.08.2021 18:24
Рубрика: Экономика

Когда примут решения по постройке скоростных железных дорог

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Решение по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород правительство должно принять в следующем году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Решение будет зависеть от возможностей финансирования строительства, например, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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"Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Решение будет принято в 2022 году, в зависимости от состояния ФНБ", - приводит РИА Новости слова вице-премьера.

ВСМ предполагает движение поездов со скоростью до 400 км в час. Это в разы быстрее по сравнению с существующими железными дорогами. Ускорение дает возможность повысить оборот грузов и мобильность людей. За счет строительства и эксплуатации ВСМ в экономике создаются новые рабочие места. Но для достижения таких скоростей необходима не просто модернизация существующих путей, а строительство новой инфраструктуры. В результате подобные проекты требуют финансирования в несколько триллионов рублей. ВСМ распространены за рубежом, прежде всего в Европе и Китае.

Возможность строительства ВСМ Москва - Нижний Новгород рассматривается несколько лет. В январе 2019 года было одобрено строительство первого участка от Московской до Владимирской области. Проект также предполагал продление магистрали через Казань до Екатеринбурга. Но в 2020 году было объявлено о приостановке проекта из-за сомнений в его рентабельности. В августе 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом России предложил вновь вернуться к идее строительства ВСМ. По словам Никитина, этот проект даст дополнительный ресурс для развития региона.

Рассматриваются и другие направления строительства ВСМ. Например, от Москвы в южные регионы. Сейчас идет проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург через Великий Новгород. Предположительно движение по новой магистрали могут запустить после 2026 года. Расстояние в 680 километров поезда будут проходить чуть больше чем за два часа. По текущим оценкам, строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется примерно в 2 трлн рублей.

Экономика Транспорт Железные дороги

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