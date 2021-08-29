Компания Маска отправила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС

Американская частная космическая компания SpaceX Илона Маска в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, на борту которого находятся грузы для МКС. Как сообщает ТАСС, запуск произведен из Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Изначально старт ракеты с мыса Канаверал был запланирован на 28 августа, однако его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Уточняется, что запуск стал четвертым полетом для первой ступени ракеты Falcon 9. Ранее эта выводная система на околоземную орбиту использовалась для запуска двух пилотируемых миссий Crew Dragon, а также запуска коммерческого спутника.

Накануне старта в NASA уточнили, что разработанный SpaceX космический корабль доставит на МКС материалы для научных экспериментов, новое оборудование, а также свежие фрукты с овощами для экипажа станции. Согласно планам, Dragon будет пристыкован к МКС около месяца, а затем вернется на Землю.