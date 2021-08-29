Легенда регги и даба Ли "Скретч" Перри скончался на Ямайке

Легенда регги и даба Ли "Скретч" Перри скончался в госпитале на Ямайке. Это был музыкант такого уровня, что о его смерти сообщил сам премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

На своей странице в Twitter лидер страны написал:

- Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного звукозаписывающего продюсера и исполнителя Рейнфорда Хью Перри, известного как Ли "Скрэтч" Перри. Перри был пионером в разработке даб-музыки в 1970-х, когда начал применять студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций из существующих треков регги. Он работал с такими артистами, как Боб Марли и Wailers, Congos, Адриан Шервуд, Beastie Boys и многими другими.

Эндрю Холнесс был искренне расстроен и растроган, поэтому завершил свой пост словами: "Несомненно, Ли Перри всегда будут помнить за его безупречный вклад в музыкальное сообщество. Пусть его душа упокоится с миром".

Ли "Скретчу" Перри было 85 лет. И именно он стоял у истоков музыки регги, входит в тройку ее самых знаменитых и успешных исполнителей наряду с Бобом Марли и Петером Тошем.

Легенда гласит, что в 23 года Перри, накопив на костюм и велосипед, приехал из своей деревни в столицу Ямайки - город Кингстон. Где и начал работать диджеем на радио, раскручивая этот ритмичный музыкальный стиль. А потом стал менеджером и продюсером, помогавшим другим артистам. Пока в 1963 году тоже не начал петь и сочинять песни.

My deep condolences to the family, friends, and fans of legendary record producer and singer, Rainford Hugh Perry OD, affectionately known as "Lee Scratch" Perry. pic.twitter.com/Eec2MEd6yC — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021

Его первым хитом стал сингл 1965 года Chicken Scratch, который и дал исполнителю псевдоним. А затем Ли "Скретч" Перри начал работать звукорежиссером и продюсером на разных студиях. Именно он как раз и разработал методы наложения звука, которыми начали пользоваться и другие музыканты.

А затем Перри вошел в состав группы The Wailers, которая подыгрывала на концертах Бобу Марли. И написал для мэтра несколько хитов, самый знаменитый из которых - Sun is Shining - по-прежнему перепевают разные современные артисты, начиная с Shaggy.

В 70-е Перри собирал уже стадионы: его расслабленный, чуть хрипловатый голос сводил с ума женщин своей пылкой, приглушенной страстностью, а аранжировки были очень насыщенны и самобытны, часто с использованием многочисленных гитар и бойкого девичьего хора на подпевках.

Но в 80-е музыкант неожиданно оставил шоу-бизнес и стал писать детективные романы. И переехал в Швейцарию, хотя позднее затосковал по родине и вернулся на Ямайку.

В 2002 году Перри выиграл Grammy в номинации "Лучший регги альбом". Но в России он особенно любим благодаря Борису Гребенщикову. Лидер "Аквариума" предоставил легенде регги и даба записи своих песен, и тот добавил к ним новых инструментов.

А в итоге получился замечательный диск Аквариум in Dab. С новым прочтением таких культовых песен группы как "Вавилон" или "Аристократ"…

Право, их снова теперь очень хочется послушать…