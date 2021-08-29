Назван самый полезный орех

Самым полезным орехом по содержанию минералов и жиров является миндаль. Таким мнением с агентством "Москва" поделилась столичный врач-диетолог Маргарита Королева.

"В составе миндаля очень много магния и цинка. Он полезен, по сути, каждому и крайне редко попадает в зону непереносимости", - полагает специалист. Также в рейтинг полезных орехов попал пекан, макадамия и грецкий орех.

Оптимальной дозой орехов в день считается горстка: 20 миндальных и, например, 3-4 грецких ореха.

"Сырые или подсушенные орехи рекомендуется замочить на ночь холодной водой. Утром промойте проточной водой, подсушите салфеткой - и будет прекрасный перекус", - отметила Маргарита Королева.