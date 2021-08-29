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29.08.2021 22:16
Рубрика: Общество

Названы пять овощей, которые могут навредить здоровью

Текст: Евгения Думанская

Не все овощи одинаково полезны, напоминает издание "Postimees". Некоторые из них могут навредить здоровью или ухудшить состояние при имеющихся заболеваниях.

Фото: iStock
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Диетологи не советуют полностью исключать картофель из рациона - в нем много полезных веществ, например, высокое содержание калия. Однако картофель содержит вещество соланин, которое негативно влияет на нервную систему, а также имеет высокий гликемический индекс, что может сказаться на обменных процессах.

Если о возможном вреде картофеля известно многим, то помидоры зачастую считаются исключительно полезными. Так, в одном помидоре может быть треть суточной нормы витаминов С и B, а также мощные антиоксиданты. Но и у них есть минусы.

Грубая клетчатка провоцирует повышение кислотности и грозит раздражением слизистой желудка. Поэтому тем, кто имеет заболевания органов пищеварительной системы, не рекомендуется слишком увлекаться помидорами. Кроме того, томаты обладают желчегонными свойствами, что опасно при заболеваниях желчных путей, могут спровоцировать обострение подагры и вызвать скачки сахара в крови.

Еще один овощ, который многие считают исключительно полезным "суперфудом", хотя на самом деле он может быть опасен - лук.

В нем содержится фруктан - полимер фруктозы, негативно влияющий на ЖКТ. Поэтому употребление лука стоит ограничить тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.

Баклажаны, как и картофель, содержат вредный для нервной системы соланин, но это не единственная их опасность. Вещества, которые содержатся в его мякоти, провоцируют образование щавелевой кислоты в организме, а это грозит образованием камней в почках.

Капуста, которую тоже нередко считают "суперфудом", может навредить людям с заболеваниями щитовидной железы, поскольку содержит много йода. Кроме того, она повышает кислотность, что опасно при язве и гастрите.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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