Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Аналитики сервиса "Работа.ру" составили список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства в России, которые были открыты в августе.

Как оказалось, на самую большую зарплату может рассчитывать сварщик-аргонщик в Московской области - соискателю обещают до 150 тысяч рублей в месяц. В списке обязанностей значится сварка металлоконструкций, слесарные работы и контроль отгружаемой продукции. Вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей есть в Санкт-Петербурге - такой месячный заработок предлагают инженеру-конструктору, и в Екатеринбурге на должности главного инженера проекта.

Столяр на мебельном производстве в Екатеринбурге, занимающийся изготовлением мебели из массива дерева, сможет зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц. Формовщика колбасных изделий в Москве ждут на зарплату от 107 тысяч рублей.

От 100 тысяч, как передает RT со ссылкой на исследование, может зарабатывать оператор гибочного станка в Новосибирске, а в Татарстане в августе искали токаря-револьверщика на зарплату от 85 до 95 тысяч рублей.