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29.08.2021 20:56
Рубрика: Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Текст: Евгения Думанская

Аналитики сервиса "Работа.ру" составили список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства в России, которые были открыты в августе.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Как оказалось, на самую большую зарплату может рассчитывать сварщик-аргонщик в Московской области - соискателю обещают до 150 тысяч рублей в месяц. В списке обязанностей значится сварка металлоконструкций, слесарные работы и контроль отгружаемой продукции. Вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей есть в Санкт-Петербурге - такой месячный заработок предлагают инженеру-конструктору, и в Екатеринбурге на должности главного инженера проекта.

Столяр на мебельном производстве в Екатеринбурге, занимающийся изготовлением мебели из массива дерева, сможет зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц. Формовщика колбасных изделий в Москве ждут на зарплату от 107 тысяч рублей.

От 100 тысяч, как передает RT со ссылкой на исследование, может зарабатывать оператор гибочного станка в Новосибирске, а в Татарстане в августе искали токаря-револьверщика на зарплату от 85 до 95 тысяч рублей.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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