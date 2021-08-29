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29.08.2021 22:38
Рубрика: Власть

Нифантьев: Онлайн-голосование - удобный формат участия в выборах для лиц с ограниченными возможностями

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Система онлайн-голосования на выборах доступна и понятна, она дает возможность людям с ограниченными возможностями голосовать, не выходя из дома. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. Он подчеркнул, что в период коронавирусной инфекции такая организация избирательного процесса является оптимальной.

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В 2020 году он занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

"Желающим проголосовать электронно не нужно добираться до пункта голосования и обратно, а также тратить время на проверку документов на участке. Для людей, которые маломобильны, это особенно актуально. Все, что необходимо - смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер с доступом в интернет. Кроме того, возможность голосовать дистанционно минимизирует риски распространения коронавируса", - подчеркнул Евгений Нифантьев.

Председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шмямина также отметила актуальность возможности дистанционного голосования в период пандемии. "Это бесконтактный, а значит, максимально безопасный способ волеизьявления. Пока коллективный иммунитет к COVID-19 не сформировался, нужно избегать любой опасности, в том числе скопления людей на избирательных участках", - подчеркнула она.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина обратила внимание на людей, которые находятся в самоизоляции или на карантине: "Благодаря дистанционной форме голосования они получают возможность вот таким безопасным и удобным способом выразить свое мнение".

Напомним, что проголосовать онлайн можно не только на госуслугах, но и на столичной платформе mos.ru.

Регистрация на онлайн-голосование на выборах в Госдуму продлится до 13 сентября включительно. Заявление для участия в нем можно так же отправить в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на портале mos.ru. Само дистанционное электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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