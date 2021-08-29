Подпольные финансисты обналичивают в год десятки миллиардов рублей

Сообщения о разоблачениях так называемых "черных банкиров", осуществляющих незаконную финансовую деятельность, поступают как минимум два раза в месяц. Причем, как правило, на слуху наиболее громкие задержания. Это когда речь идет о незаконном обороте не менее сотни миллионов рублей. Но планка растет - все чаще фигурируют суммы уже в полмиллиарда и выше. Аналитики МВД считают, что в год подпольные финансисты в России незаконно обналичивают от двух до пяти десятков миллиардов рублей.

Так, в августе в Москве были два таких задержания. В одном случае, по сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, лжебанкиры незаконно обналичили 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов рублей, в другом - 465 миллионов, получив за это "всего лишь" 9 миллионов рублей. Схема этих мошенников была одинаковой. Клиенты "черных банкиров" перечисляли деньги на счета подконтрольных фирм-однодневок за якобы исполненные контракты, а затем деньги обналичивались. Кстати, здесь оборачивались даже деньги, поступившие от коммунальных платежей.

Но есть и более сложные схемы. Так, весной были задержаны бывшие председатель правления одного из коммерческих банков и его заместитель, которые обокрали собственный банк. За два года они вывели деньги клиентов - миллиард рублей, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам.

Эксперты МВД не склонны объяснять такие преступления только лишь стяжательством или некими негативными тенденциями в экономике - мол, знающие люди стремятся уберечь свои капиталы. Некоторые "черные банкиры" изначально работают на террористические организации.

Самый яркий пример - задержание полицией пять лет назад группировки из сразу десятерых подпольных финансистов. Взяли их в Северной Осетии, хотя они действовали еще и в Москве, Московской области, в Ростове, в Дагестане и Чечне. За два года они, так сказать, обернули 50 миллиардов рублей.

"Отмытые" деньги предназначались не только для обогащения, но и для финансирования террористов

Преступники создали финансовую организацию без лицензий, зато с широким пакетом услуг. Они занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5 до 8,5 процента от каждой транзакции.

Что важно, деньги предназначались не столько для личного обогащения, сколько для финансирования террористов, в том числе ИГИЛ (запрещена в РФ).