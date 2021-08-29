Правительство включило сахар в перечень продукции для интервенций

Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции <...> позицией: "Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок", - говорится в документе.

Как пояснили в пресс-службе правительства, интервенции используются для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей.

Теперь при низких ценах на сахар государство сможет закупать его у аграриев в интервенционный фонд. Если цены будут заметно расти, то сахар продадут - тем самым ситуация на рынке стабилизируется.

Кабмин начнет формировать государственный интервенционный фонд в 2022 году.

На фоне быстрого роста цен на продовольственные товары в конце 2020 года Минпромторг и Минсельхоз подписали с крупнейшими российскими торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. По ним в рознице килограмм сахара не мог стоить выше 46 рублей, литр подсолнечного масла - 110 рублей. Изначально соглашения действовали до 1 апреля 2021 года. После они были продлены по сахару до 1 июня, а по маслу - до 1 октября.