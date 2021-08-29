Бывший пристав получила 7 лет колонии за обман и взятки

Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего пристава Юлию Баклыкову к 7 годам колонии за взятки и мошенничество. Также суд назначил ей штраф в 1 млн рублей.

Это уже не первый приговор жительницы Тамбова, которая ранее была осуждена за взятки. Деньги находчивый пристав-исполнитель брала с должников за снятие ограничения на выезд за границу или отмену обеспечительного ареста с имущества. За эти "услуги", поставленные на поток, 4 года назад экс-пристав уже получила 5,5 года колонии. Правда, спустя время появились новые должники, которые, как выяснилось, не только давали взятки, но и были обмануты приставом.

В этот раз Баклыкову признали виновной в 8 эпизодах мошенничества и двух эпизодах взятки. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, в частности судом установлено, что Баклыкова, будучи приставом-исполнителем одного из районных отделов УФССП по Москве, ввела в заблуждение жительницу столицы, которая пришла к ней на прием. В частности, Баклыкова сообщила гражданке, что в рамках исполнительного производства ей якобы запрещен выезд за границу. Чтобы снять мнимый запрет та перевела на карту пристава 50 тысяч рублей. По данным столичной прокуратуры, аналогичным образом Баклыкова с 2012 года по 2017 год обманула еще 8 граждан-должников. Также она получила две взятки в 60 и 30 тысяч рублей за отмену постановлений об обращении взыскания на деньги и автомобиль должника. Всего же общий ущерб от действий экс-пристава составил 464 тысячи рублей.