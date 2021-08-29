Девушка погибла под колесами грузовика в центре Москвы

В центре Москвы на улице Гаврикова под колесами автомобиля погибла девушка 1996 года рождения. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"На улице Гаврикова у дома 4, водитель "Хендай Портер" совершил наезд на девушку, 1996 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте", - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП будет проведена проверка. Момент аварии попал на видео - запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. На ней видно, что белый небольшой грузовик в последний момент делает маневр, видимо пытаясь избежать наезда на пешехода, но не успевает избежать столкновения.