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29.08.2021 16:24
Рубрика: Происшествия

Девушка погибла под колесами грузовика в центре Москвы

Текст: Александр Мелешенко

В центре Москвы на улице Гаврикова под колесами автомобиля погибла девушка 1996 года рождения. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Фото: Пресс-центр МВД по РА
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"На улице Гаврикова у дома 4, водитель "Хендай Портер" совершил наезд на девушку, 1996 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте", - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП будет проведена проверка. Момент аварии попал на видео - запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. На ней видно, что белый небольшой грузовик в последний момент делает маневр, видимо пытаясь избежать наезда на пешехода, но не успевает избежать столкновения.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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