ФСБ рассказала об украинцах, руководивших казнями мирных жителей в войну

Массовыми казнями в Орловской области во время войны руководили перешедшие на сторону немцев украинские каратели. В рамках проекта "Без срока давности" региональное управление ФСБ опубликовало документы по этому делу, пишет РИА Новости.

Среди них - протоколы допросов Александра Родина, служившего в карательном отряде "Украинская компания". Это подразделение было создано в июне 1942 года по приказу немецкого генерала Шлеммера для наведения порядка в Знаменском районе. "Компания" убила более 170 человек, включая женщин, стариков и младенцев.

Командовал отрядом бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся гитлеровцам в 1941 году. После войны его нашли и расстреляли. "Украинская компания" состояла из четырех взводов: комендантского, двух стрелковых и минометного. На допросе Родин назвал всех командиров взводов и многих рядовых.

Взводный Иван Баюров руководил расстрелом жителей ряда орловских деревень, лично убил восемь девушек и женщин. Это не спасло его от лагеря военнопленных - в октябре Баюров, напившись, погнался за немецкими солдатами с наганом.

Сам Родин признался, что убил семь человек - в том числе трех детей 3-7 лет. Когда "Украинская компания" выполнила свою задачу, его зачислили рядовым в немецкую армию.

- До 12 февраля 1943 года боролся с оружием в руках против советского народа, - рассказал бывший каратель. Он хотел уехать с семьей в Германию, но жена не согласилась, и Родин остался в родном селе. Суд приговорил его к повешению.