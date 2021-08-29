Гришковец покажет новый моноспектакль на международном фестивале SOLO

Московский международный фестиваль моноспектаклей в тринадцатый раз пройдет в Москве. В фестивальной афише 20 постановок из 12 регионов России и трех зарубежных стран. Увидеть спектакли можно будет с 1 по 10 октября на двух сценах - в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" и в камерном пространстве "Боярских палат СТД".

Сразу два театра - Пермский Академический Театр-Театр Бориса Мильграма и питерский Театр Ненормативной пластики Романа Кагановича обратятся к осмыслению феномена Александра Вертинского. Фото: Пресс-служба Международного фестиваля моноспектаклей SOLO

География фестиваля, организованного Союзом театральных деятелей России и Театральным центром СТД РФ "На Страстном", включает постановки из Брюсселя, Флоренции, Марибора, Костаная, Новосибирска, Красноярска, Томска, Калининграда, Перми, Твери, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Скопина, Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Свои моноспектакли на фестивале представят как крупные федеральные и региональные театры, так и частные независимые команды.

"Мастерская Петра Наумовича Фоменко" представит спектакль актера Игоря Войнаровского по пьесе Дмитрия Данилова "Путь к сердцу" в постановке Алексея Кузмина-Тарасова. Театр "Практика" и Мастерская Дмитрия Брусникина покажут "Бетховена" в исполнении Юрия Межевича и режиссуре Хуго Эрикссена.

Бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской будет представлен на фестивале моноспектаклем Театра Российской Армии "Баба голубиная" в постановке Андрея Бадулина. Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой покажет моноспектакль "Аккомпаниатор" режиссера и исполнителя Дениса Сорокотягина. А заслуженный артист России Павел Курочкин, художественный руководитель и основатель зеленоградского "Ведогонь-театра", сыграет поставленный им самим моноспектакль "Малявочка".

В зарубежной афише - моноспектакль бельгийской театральной компании NEEDCOMPANY "Молли Блум", который по мотивам последней главы "Улисса" Джеймса Джойса поставил режиссер Ян Лауэрс. Фото: Пресс-служба Международного фестиваля моноспектаклей SOLO

В зарубежной афише - моноспектакль бельгийской театральной компании NEEDCOMPANY "Молли Блум", который по мотивам последней главы "Улисса" Джеймса Джойса поставил режиссер Ян Лауэрс. Словенский национальный театр привезет в Москву моноспектакль "Непорочная" по мотивам повести Тойбина "Завет Марии". Этот спектакль - одновременно оммаж Томашу Пандуру, одному из самых известных и самобытных словенских режиссеров, и его последняя постановка, которую он не успел завершить и которую довела до конца его сестра Ливия.

Словенский национальный театр привезет в Москву моноспектакль "Непорочная" по мотивам повести Тойбина "Завет Марии". Фото: Пресс-служба Международного фестиваля моноспектаклей SOLO

Театральная компания Sotterraneo из Флоренции привозит на фестиваль моноспектакль по пьесе Даниэле Виллы "Шекспирология" в исполнении Вуди Нери. Пьеса-гибрид дает слово Великому барду, чтобы перевернуть с ног на голову привычные представления о нем.

Еще один участник международный программы Областной русский драматический театр Казахстана (Костанай) покажет моноспектакль "Одного кто знает?..." по пьесе Бригитте Швайгер в постановке режиссера Дины Жумабаевой.

Неожиданные сюрпризы ждут зрителей в региональной программе фестиваля. Так, Евгений Гришковец, сам вызвавшийся представлять Калининград, готовит необычную для себя премьеру, детали которой можно будет узнать только в день показа на фестивале SOLO. Андрей Пашнин, заслуженный артист РФ и председатель Красноярского отделения СТД, в жанре ироничного стендапа "Паранойя" поделится со зрителями опытом преодоления актером вынужденной изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Сразу два театра - Пермский Академический Театр-Театр Бориса Мильграма и питерский Театр Ненормативной пластики Романа Кагановича обратятся к осмыслению феномена Александра Вертинского. Два взгляда на легендарную фигуру искусства XX века представят пермский актер Альберт Макаров и санкт-петербургский актер Сергей Азеев.

Особое внимание к современной драматургии. Независимый театр "ТУТ" из Екатеринбурга привезет на SOLO моноспектакль "Горбатая" по пьесе Ярославы Пулинович. Его поставила режиссер Екатерина Вяликова и исполняет актриса Марина Гапченко. Сибирский камерный театр "13 трамвай" из Новосибирска в афише SOLO представлен моноспектаклем Анастасии Костецкой "Быть зиме". Этот текст написала критик и драматург Лара Бессмертная по мотивам пьесы Августа Стриндберга "Фрекен Жюли" и поставила режиссер Ирина Дремова. Одну из самых интересных современных пьес Юлии Поспеловой "Говорит Москва" в столице покажет Творческая мастерская "GRANART" из Нижнего Новгорода. В моноспектакле режиссера Александра Ряписова играет Наталья Кузнецова.

Полная афиша фестиваля SOLO с подробным описанием всех спектаклей и билеты на все события уже доступны на сайте Театрального центра.