Гришковец покажет новый моноспектакль на международном фестивале SOLO

Новости

В Испании в школьный набор вошла поясная сумка с масками и гелем 12:46
Россия победила на международном конкурсе военных водителей 12:33
Северный речной вокзал в Москве принял более полмиллиона пассажиров 12:30
В Иркутской области парапланерист утонул в реке Лена 12:27
Оперштаб: В Москве выявлено 1 444 новых случая COVID-19 12:19
В Казахстане прогремел новый взрыв на уничтоженном складе боеприпасов 12:19
Правительство включило сахар в перечень продукции для интервенций 12:15
Игорь Дивеев: Главный заводила в сборной - Джикия 12:14
США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана 12:10
Вице-президент федерации рафтинга погиб во время сплава на Алтае 11:13
Компания Маска отправила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС 10:51
Талибы убили исполнителя фольклорной музыки 10:51
"Спартак" объявил о подписании контракта с бельгийцем Кофрие 10:40
ФСБ рассказала об украинцах, руководивших казнями мирных жителей в войну 10:40
Россияне и сербы на мотоциклах за 10 дней пересекли всю Россию 10:33
В Японии снова нашли инородные примеси в вакцине Moderna 10:06
В работе "ВКонтакте" произошел сбой 10:01
Москвичей в последнее воскресенье лета ждет июльская погода 09:37
Учебный год в подмосковных школах начнется очно 09:27
Роспотребнадзор предупредил беременных об опасном последствии COVID-19 09:21
Собянин назвал долю привитых от коронавируса учителей 09:17
За сутки в Якутии потушили семь пожаров площадью 77 тысяч га 08:36
Ограничения на парковку и движение судов введут в Приморье перед ВЭФ 08:14
В США тестовый запуск ракеты-носителя закончился неудачей 07:50
WP: Байден отзовет всех дипработников из Афганистана к 31 августа 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 11:42
Рубрика: Культура

Гришковец покажет новый моноспектакль на международном фестивале SOLO

Текст: Наталья Лебедева
Московский международный фестиваль моноспектаклей в тринадцатый раз пройдет в Москве. В фестивальной афише 20 постановок из 12 регионов России и трех зарубежных стран. Увидеть спектакли можно будет с 1 по 10 октября на двух сценах - в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" и в камерном пространстве "Боярских палат СТД".
Сразу два театра - Пермский Академический Театр-Театр Бориса Мильграма и питерский Театр Ненормативной пластики Романа Кагановича обратятся к осмыслению феномена Александра Вертинского. Фото: Пресс-служба Международного фестиваля моноспектаклей SOLO Сразу два театра - Пермский Академический Театр-Театр Бориса Мильграма и питерский Театр Ненормативной пластики Романа Кагановича обратятся к осмыслению феномена Александра Вертинского. Фото: Пресс-служба Международного фестиваля моноспектаклей SOLO
Сразу два театра - Пермский Академический Театр-Театр Бориса Мильграма и питерский Театр Ненормативной пластики Романа Кагановича обратятся к осмыслению феномена Александра Вертинского. Фото: Пресс-служба Международного фестиваля моноспектаклей SOLO

География фестиваля, организованного Союзом театральных деятелей России и Театральным центром СТД РФ "На Страстном", включает постановки из Брюсселя, Флоренции, Марибора, Костаная, Новосибирска, Красноярска, Томска, Калининграда, Перми, Твери, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Скопина, Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Свои моноспектакли на фестивале представят как крупные федеральные и региональные театры, так и частные независимые команды.

"Мастерская Петра Наумовича Фоменко" представит спектакль актера Игоря Войнаровского по пьесе Дмитрия Данилова "Путь к сердцу" в постановке Алексея Кузмина-Тарасова. Театр "Практика" и Мастерская Дмитрия Брусникина покажут "Бетховена" в исполнении Юрия Межевича и режиссуре Хуго Эрикссена.

Бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской будет представлен на фестивале моноспектаклем Театра Российской Армии "Баба голубиная" в постановке Андрея Бадулина. Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой покажет моноспектакль "Аккомпаниатор" режиссера и исполнителя Дениса Сорокотягина. А заслуженный артист России Павел Курочкин, художественный руководитель и основатель зеленоградского "Ведогонь-театра", сыграет поставленный им самим моноспектакль "Малявочка".

В зарубежной афише - моноспектакль бельгийской театральной компании NEEDCOMPANY "Молли Блум", который по мотивам последней главы "Улисса" Джеймса Джойса поставил режиссер Ян Лауэрс. Фото: Пресс-служба Международного фестиваля моноспектаклей SOLO

В зарубежной афише - моноспектакль бельгийской театральной компании NEEDCOMPANY "Молли Блум", который по мотивам последней главы "Улисса" Джеймса Джойса поставил режиссер Ян Лауэрс. Словенский национальный театр привезет в Москву моноспектакль "Непорочная" по мотивам повести Тойбина "Завет Марии". Этот спектакль - одновременно оммаж Томашу Пандуру, одному из самых известных и самобытных словенских режиссеров, и его последняя постановка, которую он не успел завершить и которую довела до конца его сестра Ливия.

Словенский национальный театр привезет в Москву моноспектакль "Непорочная" по мотивам повести Тойбина "Завет Марии". Фото: Пресс-служба Международного фестиваля моноспектаклей SOLO

Театральная компания Sotterraneo из Флоренции привозит на фестиваль моноспектакль по пьесе Даниэле Виллы "Шекспирология" в исполнении Вуди Нери. Пьеса-гибрид дает слово Великому барду, чтобы перевернуть с ног на голову привычные представления о нем.

Еще один участник международный программы Областной русский драматический театр Казахстана (Костанай) покажет моноспектакль "Одного кто знает?..." по пьесе Бригитте Швайгер в постановке режиссера Дины Жумабаевой.

Фото: Евгений Люлюкин
В новом сезоне Малый театр покажет "Идиота", "Петра I" и "Ретро"

Неожиданные сюрпризы ждут зрителей в региональной программе фестиваля. Так, Евгений Гришковец, сам вызвавшийся представлять Калининград, готовит необычную для себя премьеру, детали которой можно будет узнать только в день показа на фестивале SOLO. Андрей Пашнин, заслуженный артист РФ и председатель Красноярского отделения СТД, в жанре ироничного стендапа "Паранойя" поделится со зрителями опытом преодоления актером вынужденной изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Сразу два театра - Пермский Академический Театр-Театр Бориса Мильграма и питерский Театр Ненормативной пластики Романа Кагановича обратятся к осмыслению феномена Александра Вертинского. Два взгляда на легендарную фигуру искусства XX века представят пермский актер Альберт Макаров и санкт-петербургский актер Сергей Азеев.

Особое внимание к современной драматургии. Независимый театр "ТУТ" из Екатеринбурга привезет на SOLO моноспектакль "Горбатая" по пьесе Ярославы Пулинович. Его поставила режиссер Екатерина Вяликова и исполняет актриса Марина Гапченко. Сибирский камерный театр "13 трамвай" из Новосибирска в афише SOLO представлен моноспектаклем Анастасии Костецкой "Быть зиме". Этот текст написала критик и драматург Лара Бессмертная по мотивам пьесы Августа Стриндберга "Фрекен Жюли" и поставила режиссер Ирина Дремова. Одну из самых интересных современных пьес Юлии Поспеловой "Говорит Москва" в столице покажет Творческая мастерская "GRANART" из Нижнего Новгорода. В моноспектакле режиссера Александра Ряписова играет Наталья Кузнецова.

Полная афиша фестиваля SOLO с подробным описанием всех спектаклей и билеты на все события уже доступны на сайте Театрального центра.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Сибирь ЦФО Москва СЗФО Калининградская область Калининград УрФО Свердловская область Екатеринбург СЗФО Санкт-Петербург ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Гид-парк

Главное сегодня

Правительство включило сахар в перечень продукции для интервенций
Япония уведомила генконсульство РФ о задержании на Хоккайдо россиянина
Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера
Талибы убили исполнителя фольклорной музыки
Два случая заражения коронавирусом зафиксировано в Паралимпийской деревне
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени