Россия победила на международном конкурсе военных водителей

Под Воронежем наградили победителей конкурса "Мастера автобронетанковой техники", прошедшего в рамках Армейских международных игр. Первое место у России, на втором и третьем - сборные Беларуси и Узбекистана. Медали вручил заместитель министра обороны РФ генерал Армии Дмитрий Булгаков.

Церемонию закрытия конкурса украсили выступлением военных автомобилисток: девушки показали синхронное вождение УАЗов, похожее на железный вальс.

В состязаниях приняли участие военные Беларуси, Египта, Китая, России и Узбекистана - всего более 100 человек. Они соревновались в скоростном прохождении сложной трассы на джипах и грузовиках, искусстве маневрирования и специальных операциях типа погрузки танка на трейлер. Военные водители России и Китая установили шесть мировых рекордов.

- Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил стран-участников "Армейских игр", - приводит слова Булгакова РИА Новости.