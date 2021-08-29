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29.08.2021 12:30
Рубрика: Общество

Северный речной вокзал в Москве принял более полмиллиона пассажиров

Текст: Ирина Огилько

С начала навигации обновленные причалы Северного речного вокзала приняли более 500 тысяч пассажиров, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев
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"За период с 24 апреля отмечено более 8 тысяч подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил свыше 500 тысяч человек, - подчеркнул Петр Бирюков. - Основной трафик ожидаемо приходится на прогулочные маршруты - в выходные дни каждый час отправляется по шесть теплоходов".

Заместитель мэра напомнил, что в рамках масштабной реконструкции Северного речного вокзала в прошлом году были обновлены 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов.

"В кратчайшие сроки были проведены сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов, обустроены современные и удобные павильоны досмотра", - рассказал Петр Бирюков.

По его словам, сегодня обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.

Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ "Гормост". Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках реконструкции причалов созданы современная система электроснабжения и водоснабжения судов. Благодаря новейшему оборудованию, одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды.

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