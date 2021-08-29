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29.08.2021 14:46
Рубрика: Общество

Синоптик назвал лето 2021 года в Москве "персиковым"

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал подходящее к концу московское лето "персиковым", то есть хорошим - было в среднем на 2,5 градуса теплее нормы, дефицит осадков не превысил 10%, что обернулось неплохим урожаем, жаркими летними днями и полноценным купальным сезоном. Об этом синоптик написал на своей странице в Instagram.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
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Он напомнил, что жителям страны это лето запомнится очень богатым на неприятные сюрпризы: лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла, приводящие к тяжелым последствиям.

При этом если смотреть лишь на московское лето, то с долгосрочной точки зрения оно выглядит не так экстремально.

"Например, в столице июнь был на 3,2 градуса теплее нормы, а выпало с недобором - всего 63 мм осадков, в июле положительное отклонение по температуре от среднего составило 2,5 градуса и было еще суше - в осадкомеры попало всего 43 мм, что меньше половины положенного, а август, наоборот, стал очень влажным - 105 мм, что с ожидаемыми до конца месяца осадками почти в полтора раза больше всего августовского объема небесной воды", - пишет Тишковец и добавляет, что примерно такой теплый сезон прогнозировал еще весной.

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