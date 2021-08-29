Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве

"В Москве проходит Креативная неделя - крупнейший российский форум бурно развивающейся креативной индустрии, главным активом которой являются творческие и активные люди, - напомнил он. - Если исходить из формального определения, то в Москве к креативной индустрии имеет отношение больше миллиона человек".

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По мнению мэра, это огромная цифра - примерно 15% работающих в Москве людей. "Но мне разделение на креативную и обычную экономику кажется немного искусственным, - продолжил глава города. - Объясняю, почему. Что могут сделать власти, чтобы город привлекал творческих и активных людей? У нас любят говорить о прямой поддержке какой-нибудь важной индустрии. Иногда это работает. Но гораздо чаще, чем меньше отрасли помогают, тем лучше она развивается. Но власти могут (и должны!) создавать в городе пространство для жизни и творчества. И тогда люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в Москве".