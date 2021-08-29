Собянин: Велопрокат будет работать как минимум до ноября

Система городского велопроката в Москве будет работать как минимум до ноября, а при хорошей погоде и дольше. Об этом мэр столицы рассказал на своей странице "ВКонтакте".

"В этом сезоне мы уже поставили 35 новых станций в разных районах, 27 из них - для электровелосипедов. Велобайк появился в новых районах за МКАД: в Троицке и Зеленограде. Популярность сервиса растет с каждым годом", - написал градоначальник.

По его словам, восемь лет назад, когда велопрокат только запускали, за сезон прокатными велосипедами воспользовались 78 тысяч раз. А в этом году ожидается уже как минимум 4,5 миллиона поездок.