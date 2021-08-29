Суд взыскал с мужа "декретные" алименты в пользу жены

Новости

Солист Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери 20:15
В начале сентября в нескольких регионах РФ может пойти снег 20:08
Прокуратура начала проверку после стрельбы в Новосибирске 20:04
Гонка на Гран-при Бельгии не возобновится 20:03
Сборная Швейцарии по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата мира 19:49
Скончался почетный президент МОК Жак Рогге 19:36
В Гидрометцентре рассказали, когда завершится бархатный сезон на юге РФ 19:26
Россияне стали чаще арендовать для отдыха загородную недвижимость 18:50
На Ставрополье пять человек погибли в массовом ДТП с грузовиком 18:48
Умер актер Алексей Лагутин - Чебур из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" 18:31
Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу из окна многоэтажки 18:16
Якутский фильм "Нуучча" взял приз в Карловых Варах 18:12
Видео: завершены съемки третьего сезона "Академии "Амбрелла" 17:58
Синоптик предупредил жителей Центральной России о резком похолодании 17:44
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным 17:36
Собянин: Велопрокат будет работать как минимум до ноября 17:15
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев 17:01
Забудьте о "Ветрах зимы": Джордж Мартин подписался на новый проект 16:59
В Турции морепродукты объявили непригодными в пищу 16:50
Шойгу: Число беспилотных комплексов в этом году превысит 2 тысячи 16:47
Умерла певица и актриса Тереза Жилис-Гара 16:47
Российский космонавт снял с МКС идущий к США ураган "Ида" 15:57
США закроют посольство в Афганистане после 31 августа 15:54
В России стало на треть меньше магазинов "Ашан" 15:47
В Югре два теплохода столкнулись на реке Иртыш 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 19:51
Рубрика: Происшествия

Суд взыскал с мужа "декретные" алименты в пользу жены

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Ассоциация юристов России напомнила о праве женщин в особых случаях требовать с мужей алименты на себя. Причем сделать это можно даже находясь в законном браке. Помогать финансово надо не только бывшим, но и де-юре действующим женам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В АЮР рассказали о важном судебном решении, принятом недавно судом в Белгородской области. Там суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать своей жене 10,6 тысячи рублей, начиная с 1 июля текущего года. Ключевой момент: деньги предназначаются именно женщине, а не ребенку. На ребенка назначены отдельные алименты.

Фото: iStock
Алименты могут начать взыскивать с доходов от продажи жилья

Некоторые мужчины опрометчиво полагают, что ничего не должны своим женам. Отдавать деньги детям, пусть и со скрипом, они иногда готовы. Но мысль, что какую-то копейку потратит на себя супруга, приводит их в негодование и недоумение. Мол, почему я должен делить с ней свои кровные?

Увы (для таких мужчин): жены еще не изобрели способ питаться свежим воздухом и ключевой водой. Потому в некоторых случаях закон разрешает им выставить счет своим супругам. Например, Светлана Л., подавшая иск в Старооскольский городской суд Белгородской области, рассказала, что находится в отпуске по уходу за ребенком.

Формально женщина замужем. Свадьбу они с мужем сыграли в 2019 году, а осенью прошлого года у них родилась дочка. Говорят, "друг познается в беде, а муж - в декрете". Судя по всему, в данном случае благоверный проверку декретом не прошел.

Муж ночует у папы с мамой, а жене приходится занимать деньги у соседей. Он должен ей заплатить

"Из пояснений истца, не опровергнутых со стороны ответчика, в настоящий момент отношения между супругами фактически прекращены, несмотря на то, что брак между ними не расторгнут, муж уезжает из дома жить к своим родителям, дочь находится на иждивении Л., - говорится в решении суда. - При этом истец не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком, отец помощи на содержание ребенка не оказывает, в связи с чем ей приходится занимать деньги у соседей".

Мужчина, конечно, может внезапно осознать, что женился "не на том человеке, они не созданы друг для друга", такое часто бывает. Однако, поставив подпись в ЗАГСе, человек берет на себя определенные обязательства, и от них в дом к маме с папой не сбежать. Исполнительный лист догонит.

Суд обязал мужа выплачивать алименты на ребенка по 10 тысяч рублей в месяц. А плюс к ним мужчина должен выплачивать непосредственно жене 10,6 тысячи рублей до тех пор, пока дочке не исполнится три года. При назначении алиментов на жену суд ориентировался на величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного за первый квартал 2021 года в Белгородской области,

Интересно, что официальный доход мужчины составляет 14 тысяч рублей. "Однако фактический доход ответчика составляет около 38 000 рублей. Вышеизложенное ответчиком не оспорено, более того, с заявленным иском он согласился", - сказано в решении. Иными словами, суд учел неофициальные доходы и пришел к выводу, что после вычета алиментов у мужчины останется достаточно денег на жизнь. Плюс, добавим от себя, мама с папой ему помогут, конечно же.

"В соответствии с нормами Семейного кодекса супруги обязаны материально поддерживать друг друга, - напоминает член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина. - Если жена не получает такую поддержку, то имеет право требовать предоставления алиментов в судебном порядке, если она: беременна или их общему ребенку менее трех лет; нетрудоспособная, нуждающаяся. При этом нуждаемость и нетрудоспособность определяется в общем порядке. Из этого следует, что речь идет о супруге, достигшей пенсионного возраста, и инвалидах всех групп".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Разводы и алименты

Главное сегодня

Рейтинг Российской армии за 20 лет вырос почти в три раза
Рогозин: Россия готова к отражению нападения в космосе
ФСБ рассказала об украинцах, руководивших казнями мирных жителей в войну
Талибы убили исполнителя фольклорной музыки
Матч Россия - Хорватия в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч человек
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов