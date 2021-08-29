Суд взыскал с мужа "декретные" алименты в пользу жены

Ассоциация юристов России напомнила о праве женщин в особых случаях требовать с мужей алименты на себя. Причем сделать это можно даже находясь в законном браке. Помогать финансово надо не только бывшим, но и де-юре действующим женам.

В АЮР рассказали о важном судебном решении, принятом недавно судом в Белгородской области. Там суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать своей жене 10,6 тысячи рублей, начиная с 1 июля текущего года. Ключевой момент: деньги предназначаются именно женщине, а не ребенку. На ребенка назначены отдельные алименты.

Некоторые мужчины опрометчиво полагают, что ничего не должны своим женам. Отдавать деньги детям, пусть и со скрипом, они иногда готовы. Но мысль, что какую-то копейку потратит на себя супруга, приводит их в негодование и недоумение. Мол, почему я должен делить с ней свои кровные?

Увы (для таких мужчин): жены еще не изобрели способ питаться свежим воздухом и ключевой водой. Потому в некоторых случаях закон разрешает им выставить счет своим супругам. Например, Светлана Л., подавшая иск в Старооскольский городской суд Белгородской области, рассказала, что находится в отпуске по уходу за ребенком.

Формально женщина замужем. Свадьбу они с мужем сыграли в 2019 году, а осенью прошлого года у них родилась дочка. Говорят, "друг познается в беде, а муж - в декрете". Судя по всему, в данном случае благоверный проверку декретом не прошел.

Муж ночует у папы с мамой, а жене приходится занимать деньги у соседей. Он должен ей заплатить

"Из пояснений истца, не опровергнутых со стороны ответчика, в настоящий момент отношения между супругами фактически прекращены, несмотря на то, что брак между ними не расторгнут, муж уезжает из дома жить к своим родителям, дочь находится на иждивении Л., - говорится в решении суда. - При этом истец не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком, отец помощи на содержание ребенка не оказывает, в связи с чем ей приходится занимать деньги у соседей".

Мужчина, конечно, может внезапно осознать, что женился "не на том человеке, они не созданы друг для друга", такое часто бывает. Однако, поставив подпись в ЗАГСе, человек берет на себя определенные обязательства, и от них в дом к маме с папой не сбежать. Исполнительный лист догонит.

Суд обязал мужа выплачивать алименты на ребенка по 10 тысяч рублей в месяц. А плюс к ним мужчина должен выплачивать непосредственно жене 10,6 тысячи рублей до тех пор, пока дочке не исполнится три года. При назначении алиментов на жену суд ориентировался на величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного за первый квартал 2021 года в Белгородской области,

Интересно, что официальный доход мужчины составляет 14 тысяч рублей. "Однако фактический доход ответчика составляет около 38 000 рублей. Вышеизложенное ответчиком не оспорено, более того, с заявленным иском он согласился", - сказано в решении. Иными словами, суд учел неофициальные доходы и пришел к выводу, что после вычета алиментов у мужчины останется достаточно денег на жизнь. Плюс, добавим от себя, мама с папой ему помогут, конечно же.

"В соответствии с нормами Семейного кодекса супруги обязаны материально поддерживать друг друга, - напоминает член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина. - Если жена не получает такую поддержку, то имеет право требовать предоставления алиментов в судебном порядке, если она: беременна или их общему ребенку менее трех лет; нетрудоспособная, нуждающаяся. При этом нуждаемость и нетрудоспособность определяется в общем порядке. Из этого следует, что речь идет о супруге, достигшей пенсионного возраста, и инвалидах всех групп".