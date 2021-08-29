Умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев

В Москве на 62-м году жизни скончался председатель общероссийского Движения в поддержку флота, экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев.

- По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца. Смерть наступила в фитнес-клубе на западе Москвы, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. Он служил офицером на Северном флоте, затем организовал Движение в поддержку флота и в течение 30 лет возглавлял его. В 2007-2011 годах Ненашев был депутатом Госдумы V созыва.