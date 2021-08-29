В ФСБ рассекретили имена украинцев - пособников нацистов

В советское время было не принято рассказывать о том, что в карательных отрядах нацистов на оккупированных территориях особо зверствовали выходцы из национальных советских республик, в частности, прибалты и украинцы.

Сейчас документы о злодеяниях, в которых участвовали конкретные лица, активно рассекречиваются. В частности, региональное управлением ФСБ по Орловской области в рамках проекта "Без срока давности" рассекретило имена украинских карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловщины. В числе архивов, с которыми ознакомилось РИА Новости, - протоколы допросов рядового Александра Родина, служившего в карательном отряде "Украинская компания".

Этот "отряд смерти" был создан из украинцев в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. В итоге "унтерменши" по своим злодеяниям и зверствам "затмили" даже своих немецких хозяев. Только в Знаменском районе украинский отряд убил 170 человек, включая младенцев, женщин и стариков.

Командовал отрядом бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся гитлеровцам в 1941 году. Органы безопасности нашли и арестовали его уже после войны. Военный трибунал приговорил Гетмана к расстрелу. Согласно показаниям Родина, отряд украинских карателей состоял из четырех взводов - комендантского, двух стрелковых и минометного. Каждый взвод насчитывал 12 человек. Командирами взводов в "Украинской компании" были Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин. Командирами отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян. Также рядовыми в рядах карателей служили Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.

Как утверждал Родин, в июле 1942-го Баюров командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района, во время одного из них он убил восемь девушек и женщин. Сам Родин признался, что убил семь человек, в том числе трех детей в возрасте до восьми лет.

Только в одном районе украинский отряд убил 170 человек, включая младенцев и женщин

За проявленное рвение украинцев зачислили солдатами в немецкую армию. Рядовой Родин, по его словам, сражался против Красной армии до 12 февраля 1943 года. Как изменник, перешедший на сторону врага, он был повешен.