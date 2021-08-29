Новости

За сутки в Якутии потушили семь пожаров площадью 77 тысяч га 08:36
Ограничения на парковку и движение судов введут в Приморье перед ВЭФ 08:14
В США тестовый запуск ракеты-носителя закончился неудачей 07:50
WP: Байден отзовет всех дипработников из Афганистана к 31 августа 06:58
В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки 06:18
Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера 06:05
Япония уведомила генконсульство РФ о задержании на Хоккайдо россиянина 05:29
Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта в Кабуле 04:53
Пушков: Глава Эстонии дала верную оценку перспективам вступления Киева в ЕС 04:25
Белый дом: США и союзники вывезли за субботу из Афганистана 2 тысячи человек 03:55
Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции 03:41
Ураган "Ида" может стать сильнейшим для Луизианы с 1850-х годов 02:57
Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября 02:20
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности проблем с дыханием после COVID-19 01:57
Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула 01:31
Кузяев высказался об отсутствии в сборной Дзюбы 00:44
Определился соперник сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу 00:00
Захарова призвала Запад к честному анализу случившегося в Афганистане 28.08.2021
В Калининграде вратарь футбольной команды умер после столкновения с игроком 28.08.2021
В Домодедово пассажирку бизнес-класса сняли с самолета за дебош 28.08.2021
Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским 28.08.2021
Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей до конца сентября 28.08.2021
"Динамо" стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею 28.08.2021
Талибы сочли авиаудар США атакой на афганскую территорию 28.08.2021
Врач рассказал об основных осложнениях после COVID-19 28.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 08:36
Рубрика: Происшествия

За сутки в Якутии потушили семь пожаров площадью 77 тысяч га

Текст: Юлия Гарднер

За минувшие сутки в Республике Саха потушили семь природных пожаров общей площадью свыше 77 тысяч гектаров.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Более 80 процентов лесных пожаров на Среднем Урале началось из-за людей

По данным Авиалесоохраны, сейчас на территории региона действует 35 термоточек. Их ликвидируют 830 человек и 65 единиц техники.

В населенных пунктах Усть-Майского района, где зарегистрировано восемь очагов, расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги. Авиация слила 240 тонн воды.

"Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики - нет", - сказал Павел Гарин, начальник республиканского Главка МЧС.

Напомним, на территории Якутии и Иркутской области с 13 августа действует межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

Главное сегодня

Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским
Япония уведомила генконсульство РФ о задержании на Хоккайдо россиянина
Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула
Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера
Легкоатлет Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр с мировым рекордом
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов