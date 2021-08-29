За сутки в Якутии потушили семь пожаров площадью 77 тысяч га

За минувшие сутки в Республике Саха потушили семь природных пожаров общей площадью свыше 77 тысяч гектаров.

По данным Авиалесоохраны, сейчас на территории региона действует 35 термоточек. Их ликвидируют 830 человек и 65 единиц техники.

В населенных пунктах Усть-Майского района, где зарегистрировано восемь очагов, расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги. Авиация слила 240 тонн воды.

"Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики - нет", - сказал Павел Гарин, начальник республиканского Главка МЧС.

Напомним, на территории Якутии и Иркутской области с 13 августа действует межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров.