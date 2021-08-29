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29.08.2021 06:18
Рубрика: Происшествия

В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Бирском районе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки, которая пропала накануне.

Фото: Пресс-служба Тюменского областного суда
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Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, 35-летняя мать подростка обратилась в полицию в ночь с 26 на 27 августа. По ее словам, днем дочь ушла из дома на день рождение подруги и до сих пор не вернулась. В ходе розыскных мероприятий тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в яме в лесополосе возле села Питяково. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления - 24-летнего и 21-летнего ранее судимых местных жителей, которые признались в содеянном.

В управлении СКР по Башкирии сообщили: уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". По версии следствия, несовершеннолетние, включая погибшую, собрались на улице в селе Питяково и отмечали день рождения, когда к ним присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование у него дома. Когда вечеринка подходила к концу, 15-летняя девочка осталась одна в компании двоих взрослых, которые изнасиловали, а затем убили ее. Подозреваемые спрятали тело недалеко от дома в яме.

Одному из фигурантов дела предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Второму - предъявят обвинение в ближайшее время, уточнили в следкоме. После этого следователи будут требовать избрания обоим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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