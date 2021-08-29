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29.08.2021 20:53
Рубрика: Общество

В Уфе объявили победителей финала WorldSkills Russia-2021

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Айгуль Камаева/ РГ Фото: Айгуль Камаева/ РГ
Фото: Айгуль Камаева/ РГ

29 августа в Уфе завершился Нацфинал Worldskills Russia-2021, в котором приняли участие 1,8 тысячи студентов и школьников из 76 регионов страны.

Фото: Петр Коннов/РГ
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- Этот чемпионат - праздник труда, рабочих специальностей и профессий. Он дает толчок для развития профобразования, что очень важно, так как при наших темпах развития экономики и промышленности, мы будем сталкиваться с нехваткой высококвалифицированных специалистов, - заявил на встрече с журналистами глава РБ Радий Хабиров, пообещав, после окончания чемпионата в регионе продолжат активно поддерживать развитие профессионального образования и пропаганду рабочих профессий.

Напомним, Нацфинал Worldskills Russia -2021 стартовал в Уфе с 25 августа. Школьники в возрасте от 14 до 16 лет и студенты состязались в 105 компетенциях и в течение трех конкурсных дней демонстрировали свои знания и навыки. Имена победителей назвали на церемонии закрытия. Одним из них стал 17-летний уфимец Булат Нигматуллин. Юноша учится в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности и работает в солидной компании.

- Моя победа в компетенции "Промышленная робототехника" была неожиданной. Помогла родная земля, для меня было очень важно победить. Я считаю, что робототехника - это перспективное направление, очень скоро роботы заменят многих специалистов, - поделился Булат.

Студентка из Татарстана Анастасия Берсанова стала победительницей в компетенции "Дошкольное воспитание".

- Эмоции просто переполняют! Я благодарна своим педагогам, которые вложили в меня знания и моим близким и родным за поддержку. Очень люблю детей, и считаю: необходимо заниматься их воспитанием и развитием. А теперь уверилась: я правильно выбрала дело, которым хочу заниматься и у меня это неплохо получается, - сказала Анастасия после награждения.

Кстати, есть вероятность, что чемпионаты Worldskills Russia будут проводиться в Уфе и в дальнейшем. С предложением "заякорить" это масштабное мероприятие в Башкирии выступил глава РБ Радий Хабиров, объяснив это тем, что для проведения Нацфинала в Уфе было закуплено дорогостоящее современное оборудование и тренажеры, создана инфраструктура. Министр просвещения России Сергей Кравцов сказал, что это вполне вероятно.

- Мы с главой Башкирии обсуждали возможность ежегодного проведения чемпионата в Уфе на базе уже созданной инфраструктуры. Вопрос непростой, но вполне решаемый. Надеюсь, совместными усилиями мы решим его. Потому что сегодня действительно нужен серьезный федеральный центр с демонстрационными площадками. Там будет не только проводиться сам чемпионат, но и разрабатываться различные методики, в том числе с участием компаний, - отметил Сергей Кравцов, высоко оценив качество проведения чемпионата в Уфе.

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