Житель Новосибирска открыл стрельбу из окна многоэтажки. В результате ранения получили пять человек, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 17.00 по местному времени в Заельцовском районе Новосибирска. Пьяный 59-летний мужчина, проживающий в доме 1б по улице Лебедевского, открыл беспорядочную стрельбу из окна квартиры на третьем этаже. Под огонь попали горожане, находившиеся во дворе. В результате пять человек пострадали, двое из них госпитализированы.

Как уточнили в пресс-службе МВД, стрелявший добровольно открыл дверь прибывшим на место сотрудникам полиции и сдался. По данным ведомства, трое пострадавших получили незначительные травмы.

Мужчина стрелял из охотничьего ружья. Свой поступок он объяснил хулиганскими побуждениями. Сейчас он задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.