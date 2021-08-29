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29.08.2021 11:13
Рубрика: Происшествия

Вице-президент федерации рафтинга погиб во время сплава на Алтае

Вице-президент алтайской федерации рафтинга Кирилл Косогоров погиб во время сплава по реке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Алтай.

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По словам собеседника агентства, трагедия произошла во время сплава по реке Башкаус. Косогоров сплавлялся с группой туристов из шести человек на каяках. Как уточняет ТАСС, спортсмены совершали категорийный заплыв, который проходит ежегодно в рамках повышения мастерства. Группе надо было пройти несколько рек. Косогоров погиб в ущелье на реке Башкаус.

Сейчас тело погибшего транспортируют в Горно-Алтайск.

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