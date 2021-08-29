На Ставрополье пять человек погибли в ДТП участием четырех авто

В воскресенье днем в Ставропольском крае произошла авария с большим количеством жертв и пострадавших. По информации ГУ МЧС по региону, при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика пять человек погибли и двое (в их числе ребенок) пострадали.

Как рассказали в ведомстве спасателелй,эта крупная авария произошла возле села Подгорное в Георгиевском городском округе на 311-м километре автодороге Минеральные Воды - Кочубей.

Другие подробности ЧП пока не сообщаются. Известно, что сразу после ДТП пострадавшие (ребенок и взрослый) были доставлены на скорой помощи в ЦРБ города Георгиевска.

Автотрасса послу случившегося не перекрывалась: в данный момент организовано реверсивное движение.

В реагирование на ликвидацию последствий ДТП привлечено 11 человек и пять единиц техники.