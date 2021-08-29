В Дагестане завели дело на владельца помещения, где взорвался газ

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении владельца помещения, в котором в минувшую пятницу взорвался газ, из-за чего пострадали двое детей. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

ЧП произошло в здании на улице Новокаякентской в Махачкале. Подростки 12 и 13 лет играли с петардами. В результате горящая петарда упала перед входными дверьми здания, и произошел взрыв. Дети получили сильные ожоги и были госпитализированы.

По данным правоохранительных структур, это случилось в результате нарушений требований пожарной безопасности, что привело к утечке газа. В отношении 41-летнего собственника помещения - жителя Ботлихского района, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Назначены судебно-медицинские, медико-криминалистическая и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.