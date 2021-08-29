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29.08.2021 20:46
Рубрика: Власть

В двух ингушских селах впервые открыли детские сады

Текст: Алена Ларина (Магас)
В сельских поселениях Мужичи и Зязиков-Юрт Ингушетии впервые открылись детские сады. Первый населенный пункт расположен в горной местности в Сунженском районе республики.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Садик, рассчитанный на 120 детей, построен по государственной программе развития сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В нем есть медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, собственный пищеблок, кабинеты психолога и логопеда. В дошкольном учреждении - восемь групп, в том числе две ясельных. Его коллектив состоит из 35 сотрудников. Теперь в селе Мужичи полностью решена проблема обеспеченности детей местами в детском саду или яслях.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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Впервые садик появился и в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района. Он построен в рамках реализации федеральной программы "Демография". В нем 220 мест. И также есть все необходимое для полноценного развития малышей, в том числе изостудия и сенсорный кабинет. Как рассказала глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, до конца года в республике планируется ввести еще девять дошкольных учреждений.

- Таким образом мы почти решим задачу, поставленную президентом страны, - полностью ликвидировать очереди в детские сады. В этом плане в республике проделана большая работа. Еще несколько лет назад трудно было представить, что у нас в детсады будут ходить 19 тысяч малышей, - сообщил Калиматов на открытии садика в селе Зязиков-Юрт.

Если раньше в регионе был большой дефицит дошкольных мест, то сегодня уже 82 процента детей до трех лет могут посещать детсады.

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