Обстоятельства смерти футболиста в Калининграде проверит СК

Следственное управление СК РФ по Калининградской области инициировало доследственную проверку обстоятельств гибели 23-летнего вратаря футбольной команды из Советска. Игрок погиб во время тренировочной игры между двумя командами на стадионе "Балтика", медики помочь ему не смогли.

- Для установления точной причины смерти футболиста назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в региональном СУ СК. - В рамках доследственной проверки следователи детально выясняют все без исключения обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, игрок получил травму в результате столкновения с игроком команды-соперника. После получения результатов экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.