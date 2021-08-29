Псковский суд признал геноцидом преступления карателей

Псковский областной суд признал геноцидом преступления нацистов против мирного населения и военнопленных, совершенные в годы войны.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в рамках проекта "Без срока давности" в июле - октябре 2020 года в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" и в лесном массиве между улицами Луговая и Пограничная города Пскова были обнаружены места массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны. Эти территории в 1941-1944 годах находились под немецкой оккупацией. За это время немецко-фашистские захватчики и их пособники расстреляли более 75 тысяч мирных советских граждан, в том числе 1400 детей, погибло более 370 тысяч военнопленных.

Однако, как отметили в надзорном ведомстве, не все непосредственные исполнители данных преступлений и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены. В этой связи Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокуратуре Псковской области изучить все имеющиеся материалы, связанные с обнаружением мест массового захоронения людей, архивные документы, а затем обратиться в суд с заявлением об установлении факта геноцида народов Советского Союза. Как подчеркнули в Генпрокуратуре, это было сделано, прежде всего, в интересах родственников погибших, которые длительное время ничего не знали об их судьбах. Люди не имели возможности соблюсти особый порядок захоронения или перезахоронения погибших, установить памятники и мемориалы.