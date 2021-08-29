"РГ" провела встречу потомков ветеранов арктических конвоев

В Архангельске проходят торжества, приуроченные к юбилею прихода в столицу Поморья конвоя союзников "Дервиш" - первого из арктических караванов, доставлявших в Советский Союз лендлизовскую помощь с 1941 по 1944 год. Для Архангельска, Северодвинска, Мурманска юбилей конвоев - объединяющий праздник и острая, близкая память о войне - в семьях всех коренных северян сегодня есть родственники, так или иначе принимавшие участие в уникальной военной кампании.

Особенность нынешнего юбилея "Дервиша" - впервые о конвоях будут рассказывать большей частью не сами ветераны, а их внуки и правнуки. "Российская газета" и архангельский центр "Патриот" решили собрать хранителей памяти о войне в Арктике на своей площадке: встреча с потомками участников полярных конвоев прошла в областном Доме молодежи.

- Название нашей встречи "История семьи в истории России" повторяет девиз исторического журнала "Родина", который входит в правительственный медиахолдинг "Российской газеты". И это совсем неслучайно, - открыла встречу директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская. - На протяжении многих лет мы последовательно занимаемся историей северных конвоев, раскрываем неизвестные станицы судеб их участников, видя в этом часть большой государственной программы по сохранению исторической памяти, связанной с Великой Отечественной войной.

Анжелика Гурская отметила: "В прошлом году мы организовали проект по сохранению памяти северных юнг, многие из которых работали в полярных конвоях. Во время пандемии журналисты "РГ" начали встречаться с юнгами онлайн, а затем готовили о них публикации. А в декабре совместно с комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики Санкт-Петербурга и архангельским центром "Патриот" "Российская газета" провела круглый стол, посвященный "мальчикам с бантиками".

Кстати, самый младший участник встречи "Российской газеты" - ровесник юнгашей. Пятиклассник архангельской школы N 3 Артем Селиванов выступил с докладом о своем прадеде Владимире Селиванове, который во время войны был немногим старше правнука:

- В 1943-м году в 15 лет он начал службу матросом-минёром на пароходе "Муссон" - тогда все транспортные суда были переоборудованы для военных целей. Буксирный пароход "Муссон" с первых дней войны работал в Архангельском порту. Экипаж почти не сходил на берег. Однажды "Муссон" напоролся на мину. Двое суток, не обращая внимания на пургу, моряки и водолазы поднимали судно со дна реки. Время не ждало: мощный по тем временам буксир был необходим для военных нужд. И его подняли за короткий срок, хотя сделать это было очень и очень нелегко. И в мае 1944 года "Муссон" вновь встал в строй. А в июле 1944 -го прадедушка был назначен на "Спасатель-2". Это спасло ему жизнь - в ноябре 44-го "Муссон" подорвался на мине недалеко от Киркенеса.

Ольга Павленко вспоминала на встрече о своем легендарном дедушке - наркоме ВМФ, адмирале флота Николае Кузнецове:

- Его в свое время потрясло то, что где-то за океаном люди могли бросить свой дом, преодолеть моря, лед и ужасы бомбежек, чтобы прийти с конвоями в Архангельск и Мурманск. Для меня конвои - это люди, которые без границ, без национальных различий были способны отстаивать независимость всего мира. Это великое морское братство.

А таких, как архангелогородец Егор Волов, во флоте тогда называли "смертниками": во время полярных конвоев он служил на тральщике ТЩ-61 и занимался тралением мин, освобождая путь кораблям с ленд-лизом:

- Мне повезло, что мой отец вернулся, - выступила на встрече его дочь Галина Валова. - Но когда мы учились в школе и нас просили рассказать об отцах-ветеранах, говорить было нельзя - они ведь давали присягу. Когда же я единственный раз спросила: "Папа, было так страшно?", я увидела его слезы. Мы только с годами начали понимать, через что прошел отец.

Лишь недавно, отметив 101 год, ушел из жизни Павел Лапшинов - человек потрясающей судьбы. Его дочь Нина Лапшинова принесла на встречу семейные фотографии:

- Отец был призван из Москвы в 1939 году. Служил на эсминце "Гремящий" и прошел всю войну. Врос корнями в северную землю, стал кораблестроителем и главным сдатчиком нашего флота. Вот на этом снимке, видите? Командующий северным флотом в 1943 году вручает отцу именную английскую медаль короля Георга VI. У нее, кстати, за 75 лет обтрепалась ленточка - так англичане специально привезли в Архангельск точно такую же, чтобы папа мог носить медаль.

Нина Павловна рассказала также, что год назад, когда отцу исполнилось 100 лет, сбылась его самая заветная мечта - вернуть в строй свой боевой корабль. Имя "Гремящий" было присвоено корвету, построенному на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге: он был передан ВМФ в декабре прошлого года. Исполнилась и вторая мечта Павла Васильевича - встретиться с командиром "Гремящего": Олег Потапов пришел в гости к ветерану, подарил ему модель своего корабля и они подружились.

Кстати, правнук Павла Лапшинова, Никита, показал участникам встречи фильм о своем прадеде: в нем звучит живой голос Павла Васильевича, его воспоминания о войне.

А вот главред журнала "Достояние Севера" Петр Симаков информацию о своих дедушках - братьях Иване и Павле Пономаревых - собирал в архивах по крупицам:

- Они оба родились в онежской деревне Нименьге и уже в 13 лет стали юнгами на промысловых судах. В начале войны Иван Пономарев был отправлен в Печорский порт для того, чтобы наладить его работу. А 1942-1943 годах, став капитаном парохода "Сорока", совершил переход на Дальний восток по маршруту Мурманск - Рейкьявик-Великобритания - Нью-Йорк - Панамский канал - Владивосток. За него дед получил орден "Красной звезды". Это был одиночный переход, причем судно шло без вооружения. А подводные лодки зверствовали тогда! При проводке судна капитаны могли опираться больше на свою интуицию.

Руководитель музея поискового отряда "Возвращение" из Северодвинска Владислав Замараев представил на встрече "РГ" военно-морскую экспозицию, частью которой стала форма (в том числе китель) его двоюродных дедушек: "один из них воевал на сторожевом корабле, второй - на ледоколе, помогали вывозить раненых из Мурманска", - рассказал Владислав.

Тем временем заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков обратился к школьникам и курсантам военно-морских училищ, пришедшим на встречу:

- Радует, что запрос на такие мероприятия сегодня исходит именно от молодежи. У меня большая просьба к ребятам в этом зале - у вас теперь есть отличный пример, чтобы поработать в архивах, найти информацию и рассказать о своих предках. Наверняка, у вас есть, чем гордиться.

В завершении встречи потомки ветеранов получили подарки от "Российской газеты", а заместитель министра по делам молодежи и спорту Архангельской области Иван Жернаков вручил им памятные медали "Дервиш-80"